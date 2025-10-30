Практика судов
  1. В Украине

Правительство определило результаты выполнения задач в 2025 году госслужащими категории «А»

18:10, 30 октября 2025
С принятием нормативно-правового акта для государственных служащих категории «А», указанных в приложениях к нему, начинается очередной этап процедуры оценки — определение результатов выполнения задач, который продлится до 2 декабря.
Кабинет Министров 29 октября принял распоряжение №1164-р «Об определении результатов выполнения задач в 2025 году государственными служащими, занимающими должности государственной службы категории “А”, назначение на которые и увольнение с которых осуществляется Кабинетом Министров Украины».

Согласно документу, до 5 ноября государственные секретари министерств, заместители Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители, члены Национальной комиссии по стандартам государственного языка, указанные в приложениях 1–5, подают отчеты о служебной деятельности.

С 5 по 11 ноября 2025 года Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка проводят оценочные собеседования и готовят предложения по форме согласно приложению 4 к Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 23 августа 2017 года №640.

С 12 по 18 ноября 2025 года министры, Премьер-министр Украины, Первый вице-премьер-министр Украины — Министр цифровой трансформации, Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министр обороны Украины проводят собеседования с соответствующими должностными лицами и формируют предложения.

В течение одного рабочего дня после их формирования предложения направляются в государственные органы для ознакомления, а в течение 10 рабочих дней — в Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС).

НАГС обобщает предложения до 9 декабря 2025 года и вносит Кабинету Министров Украины проект распоряжения об утверждении выводов.

В НАГС добавили, что с принятием этого нормативно-правового акта для госслужащих категории «А», указанных в приложениях, начинается новый этап процедуры оценки — определение результатов выполнения задач, который продлится до 2 декабря 2025 года.

«Обращаем внимание, что отчеты в произвольной форме о своей служебной деятельности должны быть поданы лицам, которые будут проводить оценочные собеседования, до 5 ноября 2025 года.

Кроме того, данное распоряжение содержит другие поручения участникам указанной процедуры и сроки их выполнения», — сообщили в НАГС.

Кабинет Министров Украины НАДС

