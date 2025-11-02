На Одещині чоловік вистрілив у собаку сусіда з рушниці й вивіз тіло в мішку — тварина загинула

65-річний чоловік пояснив свій вчинок тим, що пес нібито напав на його домашню птицю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 65-річного жителя Одеського району, який застрелив собаку свого односельця. Обвинувальний акт вже передано до суду, повідомили в поліції регіону.

Інцидент стався наприкінці вересня в одному з сіл Великодальницької громади.

За даними слідства, чоловік на власному подвір’ї вистрілив із гладкоствольної рушниці у чужого пса, який, за його словами, напав на домашню птицю.

Після цього зловмисник поклав поранену тварину в мішок і вивіз за межі села, де його й затримали поліцейські.

Пораненого собаку доправили до ветеринара, проте врятувати його не вдалося. За висновком судово-ветеринарної експертизи, смерть настала від вогнепального поранення, несумісного з життям.

Під час слідства поліцейські вилучили рушницю як речовий доказ. Експертиза підтвердила, що це гладкоствольна зброя, на яку власник не мав дозволу. За цей факт йому загрожує ще й адміністративна відповідальність.

Фігуранту інкримінують жорстоке поводження з твариною (ч. 1 ст. 299 КК України). Згідно із законом, чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.