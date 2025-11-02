Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области мужчина выстрелил в собаку соседа из ружья и вывез тело в мешке — животное погибло

08:33, 2 ноября 2025
65-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что пес якобы напал на его домашнюю птицу.
В Одесской области мужчина выстрелил в собаку соседа из ружья и вывез тело в мешке — животное погибло
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 65-летнего жителя Одесского района, который застрелил собаку своего односельчанина. Обвинительный акт уже передан в суд, сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел в конце сентября в одном из сел Великодальницкой громады.

По данным следствия, мужчина на своем подворье выстрелил из гладкоствольного ружья в чужую собаку, которая, по его словам, напала на домашнюю птицу.

После этого злоумышленник положил раненое животное в мешок и вывез за пределы села, где его и задержали полицейские.

Раненую собаку доставили к ветеринару, однако спасти ее не удалось. Согласно заключению судебно-ветеринарной экспертизы, смерть наступила от огнестрельного ранения, несовместимого с жизнью.

В ходе следствия полицейские изъяли ружье как вещественное доказательство. Экспертиза подтвердила, что это гладкоствольное оружие, на которое владелец не имел разрешения. За этот факт ему также грозит административная ответственность.

Фигуранту инкриминируют жестокое обращение с животным (ч. 1 ст. 299 УК Украины). Согласно закону, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Национальная полиция полиция Одесса животные

