В Одесской области мужчина выстрелил в собаку соседа из ружья и вывез тело в мешке — животное погибло

65-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что пес якобы напал на его домашнюю птицу.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 65-летнего жителя Одесского района, который застрелил собаку своего односельчанина. Обвинительный акт уже передан в суд, сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел в конце сентября в одном из сел Великодальницкой громады.

По данным следствия, мужчина на своем подворье выстрелил из гладкоствольного ружья в чужую собаку, которая, по его словам, напала на домашнюю птицу.

После этого злоумышленник положил раненое животное в мешок и вывез за пределы села, где его и задержали полицейские.

Раненую собаку доставили к ветеринару, однако спасти ее не удалось. Согласно заключению судебно-ветеринарной экспертизы, смерть наступила от огнестрельного ранения, несовместимого с жизнью.

В ходе следствия полицейские изъяли ружье как вещественное доказательство. Экспертиза подтвердила, что это гладкоствольное оружие, на которое владелец не имел разрешения. За этот факт ему также грозит административная ответственность.

Фигуранту инкриминируют жестокое обращение с животным (ч. 1 ст. 299 УК Украины). Согласно закону, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

