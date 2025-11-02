Пенсійний фонд оприлюднив перелік доходів, що не впливають на субсидію

13:03, 2 листопада 2025
До розрахунку субсидії не включаються одноразові виплати, соціальна допомога на дітей, компенсації для ВПО та інші види підтримки, передбачені законодавством.
Українці, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги через нестачу коштів, можуть оформити житлову субсидію. Про особливості її призначення на опалювальний сезон 2025–2026 років повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області.
У ПФУ наголошують, що під час розрахунку розміру субсидії деякі види доходів домогосподарства не враховуються.
Не враховуються такі виплати, як:
- частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
- частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
- одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;
- державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період дії воєнного стану;
- компенсація послуги «муніципальна няня», що виплачується отримувачу такої послуги;
- державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд:
- за дитиною з інвалідністю підгрупи А;
- за особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А;
- пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
- тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, «Дитина не одна».
- інші види виплат, передбачені пунктами 6 та 7 постанови № 632.
