Пенсионный фонд опубликовал перечень доходов, которые не влияют на субсидию

В расчет субсидии не включаются единовременные выплаты, социальная помощь на детей, компенсации для ВПЛ и другие виды поддержки, предусмотренные законодательством.

Украинцы, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги из-за нехватки средств, могут оформить жилищную субсидию. Об особенностях ее назначения на отопительный сезон 2025–2026 годов сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черниговской области.

В ПФУ отмечают, что при расчете размера субсидии некоторые виды доходов домохозяйства не учитываются.

Не учитываются такие выплаты, как:

часть помощи при рождении ребенка, выплата которой производится единовременно;

часть помощи при усыновлении ребенка, выплата которой производится единовременно;

единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;

государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

компенсация расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, которые переместились в период действия военного положения;

компенсация услуги «муниципальная няня», которая выплачивается получателю такой услуги;

государственная социальная помощь, выплачиваемая с надбавкой на уход:

- за ребенком с инвалидностью подгруппы А;

- за лицом с инвалидностью с детства I группы подгруппы А;

льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

временная помощь на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, «Ребенок не один».

другие виды выплат, предусмотренные пунктами 6 и 7 постановления № 632.

