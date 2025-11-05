Практика судів
У Києві поліція вилучила «шахед», який чоловік перевозив на даху автомобіля — фото

11:54, 5 листопада 2025
Киянин пояснив поліцейським, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.
У Києві правоохоронці вилучили «шахед», який чоловік перевозив на даху транспортного засобу. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці зазначили, що 4 листопада у соціальних мережах вони виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА.

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу «Shahed» із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян», - заявили у поліції.

Зазначається, що власник транспортного засобу — 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.

«Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події», - додали у поліції.

