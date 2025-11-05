У ТЦК зробили заяву щодо інформації про «мобілізацію вчителя» у Києві

У ТЦК повідомили, що під час перевірки документів громадянин поводився агресивно та намагався втекти, внаслідок чого був затриманий поліцією.

В мережі поширюється відео та інформація, де йдеться, про «мобілізацію вчителя» у місті Києві. Інцидент стався біля однієї з шкіл на Подолі.

Київський міський ТЦК зробив заяву щодо даної інформації.

У центрі комплектування повідомили, що під час перевірки документів громадянин поводився агресивно та намагався втекти, внаслідок чого був затриманий національною поліцією.

«Після оновлення даних у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки та проходження військово-лікарської комісії даному громадянину було роз’яснено необхідність оновлення даних та порядок оформлення відстрочки після чого громадянин був направлений для збору необхідних документів для її оформлення», - заявили у ТЦК.

