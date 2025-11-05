В ТЦК сделали заявление относительно информации о «мобилизации учителя» в Киеве

В ТЦК сообщили, что во время проверки документов гражданин вел себя агрессивно и пытался скрыться, в результате чего был задержан полицией.

В сети распространяется видео и информация о «мобилизации учителя» в городе Киеве. Инцидент произошел возле одной из школ на Подоле.

Киевский городской ТЦК сделал заявление по поводу данной информации.

В центре комплектования сообщили, что во время проверки документов гражданин вел себя агрессивно и пытался убежать, в результате чего был задержан Национальной полицией.

«После обновления данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и прохождения военно-врачебной комиссии данному гражданину было разъяснено необходимость обновления данных и порядок оформления отсрочки, после чего гражданин был направлен для сбора необходимых документов для ее оформления», — заявили в ТЦК.

