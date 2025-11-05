Контроль за дезінфекторами та антисептиками: Рада підтримала законопроект про біоцидні продукти

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 13604 «Про надання на ринку та використання біоцидних продуктів», спрямований на гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу.
Документ запроваджує систему контролю за біоцидними продуктами — засобами, що знищують шкідливі організми, бактерії чи віруси. Йдеться, зокрема, про дезінфектори, антисептики та препарати проти шкідників.
Законопроєкт визначає:
