Контроль за дезинфекторами и антисептиками: Рада поддержала законопроект о биоцидных продуктах

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13604 «О предоставлении на рынке и использовании биоцидных продуктов», направленный на гармонизацию украинского законодательства с нормами Европейского Союза.
Документ вводит систему контроля за биоцидными продуктами — средствами, уничтожающими вредные организмы, бактерии или вирусы. Речь идет, в частности, о дезинфекторах, антисептиках и препаратах против вредителей.
Законопроект определяет:
