Контроль за дезинфекторами и антисептиками: Рада поддержала законопроект о биоцидных продуктах

Парламент поддержал законопроект о регулировании обращения биоцидных продуктов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13604 «О предоставлении на рынке и использовании биоцидных продуктов», направленный на гармонизацию украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

Документ вводит систему контроля за биоцидными продуктами — средствами, уничтожающими вредные организмы, бактерии или вирусы. Речь идет, в частности, о дезинфекторах, антисептиках и препаратах против вредителей.

Законопроект определяет:

четкие правила производства, регистрации и обращения биоцидных продуктов;

полномочия государственных органов в этой сфере;

требования к лабораториям, которые будут проводить экспертизы;

создание Государственного реестра биоцидных продуктов, который должен заработать с 2030 года.

