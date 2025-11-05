КСУ розглядає справу щодо гарантій для працівників призваних або прийнятих на військову службу на особливий період

Практика судів
На думку заявників, оспорюваний припис Закону є неконституційним, оскільки звужує зміст та обсяг існуючих прав на нарахування і виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу під час дії особливого періоду.
Велика палата КСУ 4 листопада на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження продовжила розгляд справи за конституційними скаргами Сороки Віктора Володимировича, Карпенка Романа Миколайовича, Прокопенка Юрія Олексійовича, Дудкевича Едуарда Валентиновича, Романенка Олександра Володимировича, Ільюшонок Олени Юріївни. Про це повідомив Конституційний Суд України.

Заявники звернулися до Конституційного Суду України з клопотаннями перевірити  на відповідність Конституції України підпункт 17 пункту 1 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин“ від 1 липня 2022 року № 2352–ІХ (далі – Закон).

Судді-доповідачі у цій справі Віктор Кичун, Василь Лемак, Олег Первомайський, Петро Філюк, Галина Юровська.

Як зазначив Голова пленарного засідання Олександр Петришин, Велика палата за вказаними конституційними скаргами об’єднала справи в одне конституційне провадження та постановила Ухвалу про зміну форми розгляду справи з письмової на усне провадження, а також поновлення її розгляду на відкритій частині пленарного засідання за участю представників суб’єктів права на конституційні скарги, Верховної Ради України, Президента України та залучених учасників – Міністра  у  справах ветеранів  України,  Міністра  оборони  України,  Голови  Комітету Верховної  Ради  України з питань соціальної політики  та  захисту прав ветеранів, Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

Під час пленарного засідання зазначалося, що підпунктом 17 пункту 1 розділу І Закону унесено зміни до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс), а саме: слова „зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток“ замінено словами „зберігаються місце роботи і посада“.

Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу «за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом […] під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації […]. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“».

На думку заявників, оспорюваний припис Закону є неконституційним, оскільки звужує зміст та обсяг існуючих прав на нарахування і виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу під час дії особливого періоду, через набрання чинності підпунктом 17 пункту 1 розділу І Закону, порушує принцип верховенства права та гарантії, передбачені для громадян, які перебувають на військовій службі.

Під час пленарного засідання Суд заслухав пояснення суб’єктів права на конституційну скаргу Віктора Сороки, Юрія Прокопенка, Олени Ільюшонок, постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна, представника Президента України у Конституційному Суді України Сергія Дембовського.

Свою позицію також виклали залучені учасники конституційного провадження – міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина ТретьяковаВійськовий омбудсман Ольга Кобилинська.

Суд також задовольнив клопотання постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна про залучення у розгляді справи інших учасників конституційного провадження, а саме: представників Міністерства фінансів України, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Федерації роботодавців України.

У розгляді цієї справи Суд оголосив перерву.

Суд продовжить розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження 25 листопада ц.р.

