КСУ рассматривает дело о гарантиях для работников, призванных или принятых на военную службу в особый период

По мнению заявителей, оспариваемое положение Закона является неконституционным, поскольку сужает содержание и объем существующих прав на начисление и выплату среднего заработка работникам, призванным на военную службу во время действия особого периода.

Большая палата КСУ 4 ноября на открытой части пленарного заседания в форме устного производства продолжила рассмотрение дела по конституционным жалобам Сороки Виктора Владимировича, Карпенко Романа Николаевича, Прокопенко Юрия Алексеевича, Дудкевича Эдуарда Валентиновича, Романенко Александра Владимировича, Ильюшонок Елены Юрьевны. Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

Заявители обратились в Конституционный Суд Украины с ходатайствами проверить на соответствие Конституции Украины подпункт 17 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» от 1 июля 2022 года №2352-IX (далее – Закон).

Судьи-докладчики по этому делу: Виктор Кичун, Василий Лемак, Олег Первомайский, Петр Филюк, Галина Юровская.

Как отметил председатель пленарного заседания Александр Петришин, Большая палата по указанным конституционным жалобам объединила дела в одно конституционное производство и постановила Определение о смене формы рассмотрения дела с письменной на устную, а также о возобновлении его рассмотрения на открытой части пленарного заседания с участием представителей субъектов права на конституционные жалобы, Верховной Рады Украины, Президента Украины и привлеченных участников — Министра по делам ветеранов Украины, Министра обороны Украины, Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Во время пленарного заседания отмечалось, что подпунктом 17 пункта 1 раздела I Закона внесены изменения в часть третью статьи 119 Кодекса законов о труде Украины (далее – Кодекс), а именно: слова «сохраняются место работы, должность и средний заработок» заменены словами «сохраняются место работы и должность».

Согласно части третьей статьи 119 Кодекса, «за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту […] во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации […]. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины „О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей“».

Во время пленарного заседания Суд заслушал объяснения субъектов права на конституционную жалобу — Виктора Сороки, Юрия Прокопенко, Елены Ильюшонок, постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максима Дырдина, представителя Президента Украины в Конституционном Суде Сергея Дембовского.

Свою позицию также изложили привлеченные участники конституционного производства — Министр по делам ветеранов Украины Наталия Калмыкова, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, Военный омбудсман Ольга Кобылинская.

Суд также удовлетворил ходатайство постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Максима Дырдина о привлечении к рассмотрению дела других участников конституционного производства, а именно: представителей Министерства финансов Украины, Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, а также Федерации работодателей Украины.

В рассмотрении данного дела Суд объявил перерыв.

Суд продолжит рассмотрение этого дела на открытой части пленарного заседания в форме устного производства 25 ноября текущего года.

