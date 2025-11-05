Практика судів
Безоплатні залізничні поїздки в межах програми «УЗ-3000» – Свириденко прокоментувала ініціативу уряду

12:35, 5 листопада 2025
Уряд запускає комплекс програм зимової підтримки: грошові виплати для громадян і безоплатні поїздки залізницею.
Український уряд оголосив про запуск нових соціально-економічних програм у межах пакету зимової підтримки населення. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, кожен громадянин України отримає 1000 гривень разової допомоги на базові потреби — оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг або донат на потреби Сил оборони.

Окремо передбачено адресну допомогу в розмірі 6500 гривень для найуразливіших категорій населення: дітей-сиріт, внутрішньо переміщених осіб і самотніх пенсіонерів. Виплати здійснюватимуть через Дія.Картку або спеціальний банківський рахунок.

Ще однією ініціативою уряду стала соціальна програма «УЗ-3000», яку реалізує «Укрзалізниця». Вона передбачає безоплатні поїздки Україною на відстань до 3000 км у дні, коли у поїздах далекого сполучення залишаються вільні місця.

Програма має кілька ключових цілей:

  • збалансувати попит і пропозицію на пасажирські перевезення;
  • розвантажити залізницю в пікові періоди;
  • забезпечити раціональне використання бюджетних коштів, адже більше людей отримає користь від державного ресурсу.

Як зауважує Юлія Свириденко, реальна собівартість квитків сьогодні в 3–4 рази вища за їхню ціну для пасажирів, і раніше цей дисбаланс покривався прибутками від вантажних перевезень. Проте через війну обсяги вантажів зменшилися, тому уряд виділяє кошти з держбюджету для підтримки пасажирських перевезень.

При цьому ініціатива не створює додаткового навантаження на бюджет.

«Укрзалізниця отримає можливість впровадити власні механізми компенсації — зокрема, більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті за прикладом авіаквитків», — зауважує Юлія Свириденко.

Як підкреслили в уряді, усі три програми — грошові виплати 1000 і 6500 гривень та «УЗ-3000» — є частиною комплексної політики держави, спрямованої на підтримку громадян.

