Бесплатные железнодорожные поездки в рамках программы «УЗ-3000» – Свириденко прокомментировала инициативу правительства

12:35, 5 ноября 2025
Правительство запускает комплекс программ зимней поддержки: денежные выплаты для граждан и бесплатные поездки по железной дороге.
Украинское правительство объявило о запуске новых социально-экономических программ в рамках пакета зимней поддержки населения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам главы правительства, каждый гражданин Украины получит 1000 гривен единовременной помощи на базовые потребности — оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, книг или донат на нужды Сил обороны.

Отдельно предусмотрена адресная помощь в размере 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий населения: детей-сирот, внутренне перемещенных лиц и одиноких пенсионеров. Выплаты будут осуществляться через Дия.Карту или специальный банковский счет.

Еще одной инициативой правительства стала социальная программа «УЗ-3000», которую реализует «Укрзализныця». Она предусматривает бесплатные поездки по Украине на расстояние до 3000 км в дни, когда в поездах дальнего сообщения остаются свободные места.

Программа имеет несколько ключевых целей:

  • сбалансировать спрос и предложение на пассажирские перевозки;
  • разгрузить железную дорогу в пиковые периоды;
  • обеспечить рациональное использование бюджетных средств, ведь больше людей получат пользу от государственного ресурса.

Как отмечает Юлия Свириденко, реальная себестоимость билетов сегодня в 3–4 раза выше их цены для пассажиров, и ранее этот дисбаланс компенсировался доходами от грузоперевозок. Однако из-за войны объемы грузов сократились, поэтому правительство выделяет средства из госбюджета для поддержки пассажирских перевозок.

При этом инициатива не создает дополнительной нагрузки на бюджет.

«Укрзализныця получит возможность внедрить собственные механизмы компенсации — в частности, более гибкое ценообразование в премиум-сегменте по примеру авиабилетов», — отметила Юлия Свириденко.

Как подчеркнули в правительстве, все три программы — денежные выплаты 1000 и 6500 гривен и «УЗ-3000» — являются частью комплексной государственной политики, направленной на поддержку граждан.

