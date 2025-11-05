Схема на розмитненні авто: затримали посадовців Київської митниці за хабар у 2400 доларів

Затримано двох посадовців: заступника начальника та інспектора одного з митних постів.

Правоохоронці викрили корупційну схему, організовану співробітниками Київської митниці. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, заступника начальника та інспектора одного з митних постів затримано за підозрою у систематичному отриманні неправомірної вигоди.

За даними слідства, митники організували механізм вимагання грошей від підприємців, які займаються імпортом уживаних автомобілів зі США. Зокрема, як вказують в ОГП, заступник начальника митного посту штучно створював перешкоди під час оформлення транспортних засобів, після чого інспектор через посередників пропонував «вирішення питання» — швидке та безперешкодне розмитнення за грошову винагороду.

Під час отримання чергової неправомірної вигоди у розмірі 2400 доларів США обох посадовців затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

