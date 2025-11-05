Схема на растаможке авто: задержали должностных лиц Киевской таможни за взятку в 2400 долларов

Задержаны два должностных лица: заместитель начальника и инспектор одного из таможенных постов.

Правоохранители раскрыли схему, организованную сотрудниками Киевской таможни. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, заместитель начальника и инспектор одного из таможенных постов задержаны по подозрению в систематическом получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, таможенники наладили механизм вымогательства денег у предпринимателей, занимающихся импортом подержанных автомобилей из США. В частности, как указано в ОГП, заместитель начальника таможенного поста искусственно создавал препятствия при оформлении транспортных средств, после чего инспектор через посредников предлагал «решить вопрос» — ускорить и упростить растаможку за денежное вознаграждение.

Во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 2400 долларов США обоих должностных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

