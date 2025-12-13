В Україні створили 71 організацію водокористувачів – як просувається реформа меліорації

У 14 областях уже працюють 71 організація водокористувачів.

В Україні вже створено 71 організацію водокористувачів (ОВК). Про це повідомили в Апараті Верховної Ради України з посиланням на Комітет з питань аграрної та земельної політики.

У комітеті зазначили, що створення ОВК є важливим елементом забезпечення ефективної гідротехнічної меліорації земель сільськогосподарського призначення. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, в країні триває реформа меліораційної сфери, ключовою складовою якої є передача державного гідромеліоративного майна організаціям водокористувачів.

Наразі ОВК діють у 14 областях України. Майно вже передали чотирьом організаціям. Ще 28 ОВК завершують підготовку до подання заявок, дев’ять подали документи, а п’ять отримали позитивні рішення щодо передачі майна.

У профільному міністерстві погодили необхідність пришвидшення інвентаризації та передачі державного гідромеліоративного майна, щоб організації водокористувачів могли якнайшвидше розпочати повноцінну роботу.

До ОВК передають виключно інженерні зрошувальні споруди. Водні ресурси залишаються у власності народу України та перебувають під захистом Водного кодексу України. Приватизація річок не передбачена.

У комітеті наголосили, що держава зберігає роль гаранта водної безпеки, продовольчої стійкості та захисту національних інтересів, водночас організації водокористувачів отримують можливість залучати інвестиції для відновлення систем зрошення. Передача гідромеліоративного майна ОВК визначена одним із ключових кроків реформи, спрямованої на децентралізацію, підвищення відповідальності водокористувачів і ефективності зрошувальних систем.

