В Украине создали 71 организацию водопользователей – как продвигается реформа мелиорации

19:17, 13 декабря 2025
В 14 областях уже работают 71 организация водопользователей.
В Украине уже создано 71 организацию водопользователей (ОВК). Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады Украины со ссылкой на Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

В комитете отметили, что создание ОВК является важным элементом обеспечения эффективной гидротехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, в стране продолжается реформа мелиоративной сферы, ключевой составляющей которой является передача государственного гидромелиоративного имущества организациям водопользователей.

Сейчас ОВК действуют в 14 областях Украины. Имущество уже передано четырем организациям. Еще 28 ОВК завершают подготовку к подаче заявок, девять подали документы, а пять получили положительные решения о передаче имущества.

В профильном министерстве согласовали необходимость ускорения инвентаризации и передачи государственного гидромелиоративного имущества, чтобы организации водопользователей могли как можно быстрее начать полноценную работу.

В ОВК передают исключительно инженерные оросительные сооружения. Водные ресурсы остаются в собственности народа Украины и находятся под защитой Водного кодекса Украины. Приватизация рек не предусмотрена.

В комитете подчеркнули, что государство сохраняет роль гаранта водной безопасности, продовольственной устойчивости и защиты национальных интересов, в то же время организации водопользователей получают возможность привлекать инвестиции для восстановления систем орошения. Передача гидромелиоративного имущества ОВК определена одним из ключевых шагов реформы, направленной на децентрализацию, повышение ответственности водопользователей и эффективности оросительных систем.

