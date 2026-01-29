  1. В Україні

В Одесі судитимуть ексдиректорку дитячого медцентру за зловживання на 1 млн грн при закупівлі УЗД

07:36, 29 січня 2026
Директор медичного центру особисто підписала договір на поставку УЗД-системи за завищеними цінами.
В Одесі судитимуть ексдиректорку дитячого медцентру за зловживання на 1 млн грн при закупівлі УЗД
У Одесі правоохоронці направили до суду справу про службові зловживання колишнього директора дитячого медичного центру.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, консультативно-діагностичний центр в Одесі, який є комунальною власністю міської ради, потребував нової ультразвукової діагностичної системи.

За результатами проведеного тендеру переможцем торгів оголосили товариство з обмеженої відповідальністю, зареєстроване в м. Києві.

В травні 2025 року директор медичного центру особисто підписала договір на поставку УЗД-системи за завищеними цінами.

Таким чином, через протиправні дії керівника медичний заклад безпідставно перерахував підприємству понад 1,2 млн грн.

Розмір шкоди підтвердила судово-економічна експертиза.

прокуратура Одеса

Стрічка новин

