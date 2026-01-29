В Одессе будут судить экс-директора детского медцентра за злоупотребления на 1 млн грн при закупке УЗИ
В Одессе правоохранители направили в суд дело о служебных злоупотреблениях бывшего директора детского медицинского центра.
Как сообщила Одесская областная прокуратура, консультативно-диагностический центр в Одессе, находящийся в коммунальной собственности городского совета, нуждался в новой ультразвуковой диагностической системе.
По результатам проведенного тендера победителем торгов было объявлено общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в г. Киеве.
В мае 2025 года директор медицинского центра лично подписала договор на поставку УЗИ-системы по завышенным ценам.
Таким образом, вследствие противоправных действий руководителя медицинское учреждение безосновательно перечислило предприятию более 1,2 млн грн.
Размер ущерба подтвержден судебно-экономической экспертизой.
