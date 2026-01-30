Міністр економіки та міністр енергетики отримали нових заступників: кадрові рішення Кабміну

Тимчасове виконання обов’язків Голови Державної служби геології та надр України покладено на Леоніда Музикуса.

фото: Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень 30 січня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Олександра Краснолуцького призначено заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Також уряд призначив Дениса Шугалія заступником Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, тимчасове виконання обов’язків голови Державної служби геології та надр України покладено на Леоніда Музикуса.

Кабмін також погодив звільнення Євгена Ситниченка з посади голови Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області та водночас погодив його призначення першим заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

