  1. В Україні

Міністр економіки та міністр енергетики отримали нових заступників: кадрові рішення Кабміну

21:43, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тимчасове виконання обов’язків Голови Державної служби геології та надр України покладено на Леоніда Музикуса.
Міністр економіки та міністр енергетики отримали нових заступників: кадрові рішення Кабміну
фото: Юлія Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень 30 січня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, Олександра Краснолуцького призначено заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Також уряд призначив Дениса Шугалія заступником Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, тимчасове виконання обов’язків голови Державної служби геології та надр України покладено на Леоніда Музикуса.

Кабмін також погодив звільнення Євгена Ситниченка з посади голови Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області та водночас погодив його призначення першим заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]