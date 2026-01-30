Министр экономики и министр энергетики получили новых заместителей: кадровые решения Кабмина

Временное исполнение обязанностей Председателя Государственной службы геологии и недр Украины возложено на Леонида Музыкуса.

Кабинет Министров принял ряд кадровых решений 30 января. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, Александра Краснолуцкого назначили заместителем Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Также правительство назначило Дениса Шугалия заместителем Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, временное исполнение обязанностей главы Государственной службы геологии и недр Украины возложено на Леонида Музыкуса.

Кабмин также согласовал увольнение Евгения Ситниченко с должности главы Криворожской районной государственной администрации Днепропетровской области и одновременно согласовал его назначение первым заместителем главы Днепропетровской областной государственной администрации.

