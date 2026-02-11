Найпопулярніші робітничі професії в Україні: кого шукають роботодавці
В Україні найбільший попит на ринку праці зберігається на кваліфікованих робітників з інструментом, працівників з обслуговування техніки та машин, а також на найпростіші професії.
За даними Державної служби зайнятості, у 2024 році ці три групи охопили майже 204 тисячі вакансій, тоді як роботу в них шукали близько 190 тисяч людей.
Кваліфіковані робітники з інструментом: найбільше шукають швачок і слюсарів
До цієї групи належать 1367 професій. Протягом року роботодавці подали понад 57 тисяч вакансій, тоді як кількість потенційних працівників становила близько 47 тисяч.
Найпопулярніші вакансії серед роботодавців:
- швачка — 5,8 тис. пропозицій;
- слюсар-ремонтник — 3,5 тис.;
- електромонтер з ремонту та обслуговування устаткування — майже 2,7 тис.
Також активно шукали пекарів, електрогазозварників, сантехніків, слюсарів з ремонту транспорту, а також працівників з комплексного обслуговування будівель.
Кого найчастіше шукали самі працівники:
- швачок — 5,2 тис. запитів;
- слюсарів-ремонтників — 2,7 тис.;
- пекарів — майже 2,2 тис.
Обслуговування техніки та машин: водії — беззаперечні лідери
Цей розділ охоплює 3397 професій і став найбільшим за кількістю вакансій — майже 78 тисяч. Роботу в цій сфері шукали 69 тисяч людей.
Найбільший попит у роботодавців:
- водій автотранспортних засобів — майже 18 тис. вакансій;
- оператор котельні — 11,5 тис.;
- машиніст або кочегар котельні — понад 10 тис.
Також затребуваними були трактористи, оператори АЗС, токарі, оператори верстатів з програмним керуванням.
Найпопулярніші професії серед шукачів:
- водій — 15 тис. запитів;
- оператор котельні — 8,5 тис.;
- машиніст або кочегар котельні — 6,7 тис.
Найпростіші професії: стабільний попит і з боку роботодавців, і з боку працівників
У цьому розділі налічується 502 професії. За рік роботодавці подали понад 69 тисяч вакансій, а роботу тут шукали 74 тисячі осіб.
Кого найчастіше шукали роботодавці:
- підсобних робітників — понад 19 тис.;
- прибиральників службових приміщень — майже 12 тис.;
- вантажників — близько 4,9 тис.
Також у попиті були двірники, укладальники-пакувальники, сторожі, працівники з благоустрою та кухонні працівники.
Попит з боку шукачів:
- підсобні робітники — 25 тис. запитів;
- прибиральники — понад 14 тис.;
- укладальники-пакувальники — 4,8 тис.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.