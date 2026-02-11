Найпопулярніші робітничі професії в Україні: кого шукають роботодавці

Швачки, водії та підсобні робітники очолили рейтинг вакансій.

В Україні найбільший попит на ринку праці зберігається на кваліфікованих робітників з інструментом, працівників з обслуговування техніки та машин, а також на найпростіші професії.

За даними Державної служби зайнятості, у 2024 році ці три групи охопили майже 204 тисячі вакансій, тоді як роботу в них шукали близько 190 тисяч людей.

Кваліфіковані робітники з інструментом: найбільше шукають швачок і слюсарів

До цієї групи належать 1367 професій. Протягом року роботодавці подали понад 57 тисяч вакансій, тоді як кількість потенційних працівників становила близько 47 тисяч.

Найпопулярніші вакансії серед роботодавців:

швачка — 5,8 тис. пропозицій;

слюсар-ремонтник — 3,5 тис.;

електромонтер з ремонту та обслуговування устаткування — майже 2,7 тис.

Також активно шукали пекарів, електрогазозварників, сантехніків, слюсарів з ремонту транспорту, а також працівників з комплексного обслуговування будівель.

Кого найчастіше шукали самі працівники:

швачок — 5,2 тис. запитів;

слюсарів-ремонтників — 2,7 тис.;

пекарів — майже 2,2 тис.

Обслуговування техніки та машин: водії — беззаперечні лідери

Цей розділ охоплює 3397 професій і став найбільшим за кількістю вакансій — майже 78 тисяч. Роботу в цій сфері шукали 69 тисяч людей.

Найбільший попит у роботодавців:

водій автотранспортних засобів — майже 18 тис. вакансій;

оператор котельні — 11,5 тис.;

машиніст або кочегар котельні — понад 10 тис.

Також затребуваними були трактористи, оператори АЗС, токарі, оператори верстатів з програмним керуванням.

Найпопулярніші професії серед шукачів:

водій — 15 тис. запитів;

оператор котельні — 8,5 тис.;

машиніст або кочегар котельні — 6,7 тис.

Найпростіші професії: стабільний попит і з боку роботодавців, і з боку працівників

У цьому розділі налічується 502 професії. За рік роботодавці подали понад 69 тисяч вакансій, а роботу тут шукали 74 тисячі осіб.

Кого найчастіше шукали роботодавці:

підсобних робітників — понад 19 тис.;

прибиральників службових приміщень — майже 12 тис.;

вантажників — близько 4,9 тис.

Також у попиті були двірники, укладальники-пакувальники, сторожі, працівники з благоустрою та кухонні працівники.

Попит з боку шукачів:

підсобні робітники — 25 тис. запитів;

прибиральники — понад 14 тис.;

укладальники-пакувальники — 4,8 тис.

