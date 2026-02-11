  1. В Украине

Самые популярные рабочие профессии в Украине: кого ищут работодатели

08:12, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Швеи, водители и подсобные рабочие возглавили рейтинг вакансий.
Самые популярные рабочие профессии в Украине: кого ищут работодатели
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине наибольший спрос на рынке труда сохраняется на квалифицированных рабочих с инструментом, работников по обслуживанию техники и машин, а также на самые простые профессии.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Государственной службы занятости, в 2024 году эти три группы охватили почти 204 тысячи вакансий, тогда как работу в них искали около 190 тысяч человек.

Квалифицированные рабочие с инструментом: больше всего ищут швей и слесарей

К этой группе относятся 1367 профессий. В течение года работодатели подали более 57 тысяч вакансий, тогда как количество потенциальных работников составляло около 47 тысяч.

Самые популярные вакансии среди работодателей:

  • швея — 5,8 тыс. предложений;
  • слесарь-ремонтник — 3,5 тыс.;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования — почти 2,7 тыс.

Также активно искали пекарей, электрогазосварщиков, сантехников, слесарей по ремонту транспорта, а также работников по комплексному обслуживанию зданий.

Кого чаще всего искали сами работники:

  • швей — 5,2 тыс. запросов;
  • слесарей-ремонтников — 2,7 тыс.;
  • пекарей — почти 2,2 тыс.

Обслуживание техники и машин: водители — безусловные лидеры

Этот раздел охватывает 3397 профессий и стал крупнейшим по количеству вакансий — почти 78 тысяч. Работу в этой сфере искали 69 тысяч человек.

Наибольший спрос у работодателей:

  • водитель автотранспортных средств — почти 18 тыс. вакансий;
  • оператор котельной — 11,5 тыс.;
  • машинист или кочегар котельной — более 10 тыс.

Также востребованными были трактористы, операторы АЗС, токари, операторы станков с программным управлением.

Самые популярные профессии среди соискателей:

  • водитель — 15 тыс. запросов;
  • оператор котельной — 8,5 тыс.;
  • машинист или кочегар котельной — 6,7 тыс.

Самые простые профессии: стабильный спрос со стороны работодателей и работников

В этом разделе насчитывается 502 профессии. За год работодатели подали более 69 тысяч вакансий, а работу здесь искали 74 тысячи человек.

Кого чаще всего искали работодатели:

  • подсобных рабочих — более 19 тыс.;
  • уборщиков служебных помещений — почти 12 тыс.;
  • грузчиков — около 4,9 тыс.

Также в спросе были дворники, укладчики-упаковщики, сторожа, работники по благоустройству и кухонные работники.

Спрос со стороны соискателей:

  • подсобные рабочие — 25 тыс. запросов;
  • уборщики — более 14 тыс.;
  • укладчики-упаковщики — 4,8 тыс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада легализирует право ингнорировать рабочие чаты в выходные дни

Право на информационный покой защитит от увольнения за игнорирование мессенджеров в нерабочее время.

ВВК получит новые полномочия: как правительство планирует изменить правила контрактной службы для иностранцев

Кабмин предлагает урегулировать медицинский отбор иностранцев и лиц без гражданства для контрактной службы.

Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]