Самые популярные рабочие профессии в Украине: кого ищут работодатели

Швеи, водители и подсобные рабочие возглавили рейтинг вакансий.

В Украине наибольший спрос на рынке труда сохраняется на квалифицированных рабочих с инструментом, работников по обслуживанию техники и машин, а также на самые простые профессии.

По данным Государственной службы занятости, в 2024 году эти три группы охватили почти 204 тысячи вакансий, тогда как работу в них искали около 190 тысяч человек.

Квалифицированные рабочие с инструментом: больше всего ищут швей и слесарей

К этой группе относятся 1367 профессий. В течение года работодатели подали более 57 тысяч вакансий, тогда как количество потенциальных работников составляло около 47 тысяч.

Самые популярные вакансии среди работодателей:

швея — 5,8 тыс. предложений;

слесарь-ремонтник — 3,5 тыс.;

электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования — почти 2,7 тыс.

Также активно искали пекарей, электрогазосварщиков, сантехников, слесарей по ремонту транспорта, а также работников по комплексному обслуживанию зданий.

Кого чаще всего искали сами работники:

швей — 5,2 тыс. запросов;

слесарей-ремонтников — 2,7 тыс.;

пекарей — почти 2,2 тыс.

Обслуживание техники и машин: водители — безусловные лидеры

Этот раздел охватывает 3397 профессий и стал крупнейшим по количеству вакансий — почти 78 тысяч. Работу в этой сфере искали 69 тысяч человек.

Наибольший спрос у работодателей:

водитель автотранспортных средств — почти 18 тыс. вакансий;

оператор котельной — 11,5 тыс.;

машинист или кочегар котельной — более 10 тыс.

Также востребованными были трактористы, операторы АЗС, токари, операторы станков с программным управлением.

Самые популярные профессии среди соискателей:

водитель — 15 тыс. запросов;

оператор котельной — 8,5 тыс.;

машинист или кочегар котельной — 6,7 тыс.

Самые простые профессии: стабильный спрос со стороны работодателей и работников

В этом разделе насчитывается 502 профессии. За год работодатели подали более 69 тысяч вакансий, а работу здесь искали 74 тысячи человек.

Кого чаще всего искали работодатели:

подсобных рабочих — более 19 тыс.;

уборщиков служебных помещений — почти 12 тыс.;

грузчиков — около 4,9 тыс.

Также в спросе были дворники, укладчики-упаковщики, сторожа, работники по благоустройству и кухонные работники.

Спрос со стороны соискателей:

подсобные рабочие — 25 тыс. запросов;

уборщики — более 14 тыс.;

укладчики-упаковщики — 4,8 тыс.

