ФОП і незалежна діяльність: як поєднати законно

Щоб уникнути порушень, необхідно дотримуватися визначених процедур обліку та подання документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба повідомляє, як уникнути порушень, поєднуючи ФОП і незалежну професійну діяльність.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI, платниками єдиного внеску є, зокрема, фізичні особи-підприємці (крім е-резидентів), а також особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Самозайняті особи стають на облік у податкових органах відповідно до розділу ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску, затвердженого наказом Мінфіну № 1162 від 24.11.2014.

Фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, має подати заяву за формою № 1-ЄСВ протягом 10 календарних днів після державної реєстрації такої діяльності та отримання документів, що підтверджують право на її ведення.

Якщо в даних платника ЄСВ відбулися зміни, потрібно подати оновлену заяву за тією ж формою № 1-ЄСВ з позначкою «Зміни» та додати завірені копії документів, які змінилися.

У випадку, коли особа зареєстрована як ФОП і водночас провадить незалежну професійну діяльність, вона обліковується у контролюючому органі як ФОП з відповідною ознакою про незалежну діяльність.

Така ознака встановлюється на підставі поданих до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою № 1-ЄСВ з позначкою «Зміни» та копії документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, або заяви та документів, поданих відповідно до п.п. 4 п. 6.7 розд. VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (абзац другий п. 7 розд. ІІІ Порядку № 1162).



У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, така особа як самозайнята з обліку не знімається та продовжує обліковуватися як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність.



Заява та копії документів, передбачених розд. ІІІ Порядку № 1162, можуть бути подані за допомогою електронної комунікації з дотриманням вимог Законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.