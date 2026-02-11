ФЛП и независимая деятельность: как совместить законно

Чтобы избежать нарушений, необходимо соблюдать определенные процедуры учета и представления документов.

Налоговая служба сообщает, как избежать нарушений при совмещении ФЛП и независимой профессиональной деятельности.

Согласно статье 4 Закона Украины «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» № 2464-VI, плательщиками единого взноса являются, в частности, физические лица — предприниматели (кроме электронных резидентов (е‑резидентов)), а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Самозанятые лица становятся на учёт в налоговых органах в соответствии с разделом III Порядка учёта плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 24.11.2014 № 1162.

Физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, должно подать заявление о взятии на учёт плательщика единого взноса по форме № 1‑ЕСВ в течение 10 календарных дней после государственной регистрации такой деятельности в соответствующем уполномоченном органе и получения документа, подтверждающего право физического лица на ведение независимой профессиональной деятельности.

В случае изменения данных о плательщике единого взноса в контролирующий орган подаётся заявление по форме № 1‑ЕСВ с пометкой «Изменения». К заявлению прилагаются заверенные копии документов, в которые были внесены изменения.

В случае, если лицо зарегистрировано как физическое лицо — предприниматель и одновременно осуществляет независимую профессиональную деятельность, такое лицо учитывается в контролирующем органе как физическое лицо — предприниматель с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности.

Такой признак устанавливается на основании поданного в контролирующий орган по месту жительства заявления по форме № 1‑ЕСВ с пометкой «Изменения» и копии документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности, либо сведений (данных) соответствующего уполномоченного органа или реестра, обеспечивающего регистрацию независимой профессиональной деятельности, либо заявления и документов, поданных в соответствии с подпунктом 4 пункта 6.7 раздела VI Порядка учёта плательщиков налогов и сборов, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588 (абзац второй пункта 7 раздела III Порядка № 1162).

В случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя такое лицо как самозанятое с учёта не снимается и продолжает учитываться как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность.

Заявление и копии документов, предусмотренные разделом III Порядка № 1162, могут быть поданы с помощью электронной коммуникации с соблюдением требований Законов Украины от 22 мая 2003 года № 851‑IV «Об электронных документах и электронном документообороте» и от 05 октября 2017 года № 2155‑VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

