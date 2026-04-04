Через атаку РФ у Шостці пошкоджено будівлю податкової: відділення у трьох містах не працюють, фото

20:12, 4 квітня 2026
У Шостці на Сумщині пошкоджено будівлю податкової служби, а через безпекову ситуацію роботу точок доступу ДПС у Краснопіллі, Глухові та Великій Писарівці тимчасово призупинено.
Фото: Леся Карнаух
Внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля Шосткинської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Сумській області. Про це поінформувала виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, через погіршення безпекової ситуації та суттєві руйнування тимчасово припинено роботу точок доступу податкової служби у Краснопіллі, Глухові та Великій Писарівці.

Вона уточнила, що внаслідок обстрілу Шостки пошкоджено фасад будівлі податкової служби, вибито вікна та зруйновано частину службових приміщень. Водночас серед працівників постраждалих немає.

Карнаух також наголосила, що це не перший випадок пошкодження об’єктів податкової служби в регіоні через ворожі атаки — раніше такі інциденти вже фіксувалися у Сумах, Конотопі та Бурині.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

