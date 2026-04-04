Из-за атаки РФ в Шостке повреждено здание налоговой: отделения в трех городах не работают, фото

В Шостке на Сумщине повреждено здание налоговой службы, а в связи с безопасностью работа точек доступа ГНС ​​в Краснополье, Глухове и Большой Писаревке временно приостановлена.

Фото: Леся Карнаух

В результате российской атаки получили повреждения здание Шосткинской государственной налоговой инспекции Главного управления ГНС в Сумской области. Об этом проинформировала исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, из-за ухудшения ситуации безопасности и существенных разрушений временно прекращена работа точек доступа налоговой службы в Краснополье, Глухове и Великой Писаревке.

Она уточнила, что в результате обстрела Шостки поврежден фасад здания налоговой службы, выбиты окна и разрушена часть служебных помещений. В то же время, среди работников пострадавших нет.

Карнаух также подчеркнула, что это не первый случай повреждения объектов налоговой службы в регионе из-за вражеских атак — раньше такие инциденты уже фиксировались в Сумах, Конотопе и Бурыне.

