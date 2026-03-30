В Раде обсуждают возможность запрета сноса МАФов и киосков: чем это обосновано

Законопроект Галины Третьяковой передает право решать судьбу МАФов судам, запрещая местным властям действовать по своему усмотрению.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов проведет публичное обсуждение проєкта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты занятости и самозанятости в сфере малого предпринимательства (реестр. № 15035 от 17.02.2026). Автором законопроекта является лично глава Комитета Галина Третьякова.

Центральным элементом законопроекта является внедрение в Закон Украины «О занятости населения» статьи 26-2, в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» новой статьи 28-1 и в Закон Украины «О благоустройстве населенных пунктов» статьи 34-1, которые фактически запрещают властям принимать решения о прекращении деятельности малого бизнеса без «надлежащего экономического обоснования».

Согласно законопроекту, демонтаж временного сооружения возможен только в трех исключительных случаях:

обеспечение обороны государства; функционирование или защита объектов критической инфраструктуры; устранение реальной и непосредственной угрозы жизни или здоровью людей.

Даже если основание имеется, власть обязана провести «бюджетные расчеты»: сколько налогов потеряет община, сколько людей окажется на улице и существуют ли альтернативные пути достижения цели без сноса объекта. Демонтаж или принудительное перемещение временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности допускается исключительно на основании судебного решения.

Признание временного сооружения самовольно установленным, а также отсутствие или прекращение действия документов, дающих право на его размещение, само по себе не является основанием для его демонтажа.

Решения, действия или бездеятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, принятые (совершенные) с нарушением требований этой статьи, являются незаконными и не подлежат исполнению. Ущерб, нанесенный субъекту хозяйствования в результате незаконного демонтажа или перемещения временного сооружения, подлежит возмещению в полном объеме.

Принятие вышеуказанных решений допускается исключительно при условии проведения предварительных экономических, социально-экономических и бюджетных расчетов, которые являются неотъемлемой частью материалов к такому решению и обязательно включают:

оценку влияния решения на количество рабочих мест и уровень самозанятости; оценку потерь соответствующего бюджета от возможного сокращения налоговых и других обязательных поступлений; анализ альтернативных способов достижения цели решения без прекращения предпринимательской деятельности или сокращения занятости.

В случае если решение предусматривает демонтаж, принудительное перемещение, замену или иное устранение временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, орган, принимающий такое решение, обязан обеспечить:

возмещение расходов, связанных с демонтажем, перемещением, хранением и восстановлением имущества; или предоставление альтернативного места для осуществления предпринимательской деятельности на условиях не хуже предыдущих.

Свою инициативу инициаторы законопроекта объясняют тем, что на практике органами государственной власти и органами местного самоуправления системно принимаются решения, следствием которых становится лишение лиц работы или источника самозанятости.

Особенно распространенными являются решения по демонтажу, принудительному перемещению или иному устранению временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности (малых архитектурных форм), которые фактически приводят к одномоментной потере рабочих мест, уничтожению легальных форм самозанятости и лишению лиц средств к существованию.

Речь идет не только об абстрактных объектах предпринимательской деятельности, а о реальных, повседневных формах малого бизнеса, которые обеспечивают базовые потребности общин и рабочие места для тысяч людей.

Это небольшие кофейни, которые работают с раннего утра и до позднего вечера, обеспечивая людей кофе перед работой или после тяжелого дня; точки продажи цветов, создающие дополнительный доход для семей; киоски по продаже продуктов питания, в том числе быстрого питания; торговые места по реализации продукции домашнего производства, консервации, овощей и фруктов; объекты, обеспечивающие товары для ухода за домашними животными; небольшие семейные предприятия, которые являются единственным источником дохода для домохозяйства.

Во многих случаях такие объекты функционируют как единственный источник дохода домохозяйства, обеспечивают занятость для членов семьи или наемных работников и формируют экономическую активность на локальном уровне.

Их устранение без надлежащего правового регулирования фактически означает потерю средств к существованию для конкретных людей, рост безработицы и усиление социальной напряженности в территориальных общинах.

Такие решения, как правило, принимаются без надлежащей оценки социально-экономических последствий, без анализа влияния на занятость населения и без применения альтернативных, менее обременительных для трудовых прав мер, что приводит к непропорциональному вмешательству в право лица на труд и предпринимательскую деятельность.

Действующее законодательство Украины не содержит комплексных правовых механизмов, которые бы: ограничивали дискрецию органов публичной власти в принятии решений, приводящих к потере работы или источников самозанятости; обязывали органы власти оценивать влияние таких решений на реализацию трудовых прав лиц; гарантировали применение компенсационных, адаптационных и реинтеграционных механизмов в случае вынужденной потери занятости.

ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление) считает, что установление прямых законодательных запретов на принятие решений органами государственной власти не согласуется с принципом разделения властей и по сути является ограничением их конституционных полномочий (ведь органы государственной власти должны действовать в пределах законодательно определенной компетенции, а не быть ограниченными в праве принимать решения в принципе).

Кроме того, ГНЭУ указывает на использование в тексте законопроєкта нечетких формулировок («сужение», «потеря права»), которые допускают различное толкование.

Также обеспокоенность ГНЭУ вызывает норма о том, что даже отсутствие документов на сооружение не является поводом для его сноса без соблюдения длительных процедур. Специалисты видят в этом лазейку для легализации любого незаконного объекта.

Еще один нюанс — «красные линии». Действующий закон запрещает любые сооружения в пределах дорожных полос. Новый проект этот момент игнорирует, создавая коллизию.

Также непонятным остается механизм возмещения ущерба. проєкт обещает «полный объем», но не говорит, откуда брать деньги и как оценивать убытки.

Автор: Тарас Лученко

