  1. В мире

Пять стран ЕС предлагают новый налог из-за роста цен на топливо: что известно

21:41, 4 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пять стран Европейского Союза предлагают ввести общий налог на сверхприбыли энергетических компаний, чтобы смягчить последствия роста цен на топливо и поддержать потребителей на фоне энергетического кризиса.
Пять стран ЕС предлагают новый налог из-за роста цен на топливо: что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пять государств Европейского Союза выступили с инициативой ввести общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний. Такой шаг должен помочь снизить негативное влияние роста цен на топливо для потребителей. Об этом сообщает Euronews.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Также в ЕС подчеркивают необходимость подготовки к длительным перебоям на энергетическом рынке, связанным с войной в Иране, передает Reuters.

Министры экономики и финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии направили официальное обращение еврокомиссару по вопросам климата Вопке Хукстре.

В документе предлагается направить сверхприбыли крупных энергетических компаний, полученные на фоне резкого роста цен на нефть, на поддержку населения и сдерживание инфляционного давления.

Авторы подчеркивают, что отдельные национальные меры, в частности изменение акцизов, не дают достаточного эффекта. Именно поэтому они выступают за создание единого механизма на уровне Евросоюза. Это позволит обеспечить помощь гражданам без дополнительной нагрузки на государственные бюджеты.

Ситуация на энергетическом рынке резко осложнилась после того, как 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Фактическое перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту поставок, что, в свою очередь, подтолкнуло цену нефти марки Brent к отметке 100 долларов за баррель.

Министры выступают за восстановление механизма так называемого «взноса солидарности», который уже применялся в 2022 году, но на этот раз — с более прочной правовой основой.

В обращении подчеркивается необходимость справедливого распределения нагрузки. Европейский подход, по их словам, должен продемонстрировать гражданам и бизнесу единство и готовность действовать сообща.

Идею поддерживают и эксперты. В частности, главный экономист банка Triodos Ганс Штегемен отмечает, что налогообложение сверхприбылей является очевидным решением в ситуации, когда кризис приносит значительные доходы производителям топлива, тогда как финансовое бремя ложится на домохозяйства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС налоги

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]