Пять стран ЕС предлагают новый налог из-за роста цен на топливо: что известно

Пять государств Европейского Союза выступили с инициативой ввести общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний. Такой шаг должен помочь снизить негативное влияние роста цен на топливо для потребителей. Об этом сообщает Euronews.

Также в ЕС подчеркивают необходимость подготовки к длительным перебоям на энергетическом рынке, связанным с войной в Иране, передает Reuters.

Министры экономики и финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии направили официальное обращение еврокомиссару по вопросам климата Вопке Хукстре.

В документе предлагается направить сверхприбыли крупных энергетических компаний, полученные на фоне резкого роста цен на нефть, на поддержку населения и сдерживание инфляционного давления.

Авторы подчеркивают, что отдельные национальные меры, в частности изменение акцизов, не дают достаточного эффекта. Именно поэтому они выступают за создание единого механизма на уровне Евросоюза. Это позволит обеспечить помощь гражданам без дополнительной нагрузки на государственные бюджеты.

Ситуация на энергетическом рынке резко осложнилась после того, как 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Фактическое перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту поставок, что, в свою очередь, подтолкнуло цену нефти марки Brent к отметке 100 долларов за баррель.

Министры выступают за восстановление механизма так называемого «взноса солидарности», который уже применялся в 2022 году, но на этот раз — с более прочной правовой основой.

В обращении подчеркивается необходимость справедливого распределения нагрузки. Европейский подход, по их словам, должен продемонстрировать гражданам и бизнесу единство и готовность действовать сообща.

Идею поддерживают и эксперты. В частности, главный экономист банка Triodos Ганс Штегемен отмечает, что налогообложение сверхприбылей является очевидным решением в ситуации, когда кризис приносит значительные доходы производителям топлива, тогда как финансовое бремя ложится на домохозяйства.

