  1. У світі

П’ять країн ЄС пропонують новий податок через зростання цін на паливо: що відомо

21:41, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
П’ять країн Європейського Союзу пропонують запровадити спільний податок на надприбутки енергетичних компаній, щоб пом’якшити наслідки зростання цін на паливо та підтримати споживачів на тлі енергетичної кризи.
П’ять країн ЄС пропонують новий податок через зростання цін на паливо: що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

П’ять держав Європейського Союзу виступили з ініціативою запровадити спільний для всього ЄС податок на надприбутки енергетичних компаній. Такий крок має допомогти зменшити негативний вплив зростання цін на паливо для споживачів. Про це інформує Euronews.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Також у ЄС наголошують на необхідності підготовки до тривалих збоїв на енергетичному ринку, пов’язаних із війною в Ірані, повідомляє Reuters.

Міністри економіки та фінансів Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Австрії направили офіційне звернення до єврокомісара з кліматичних питань Вопке Хукстри.

У документі пропонується спрямувати надприбутки великих енергетичних компаній, отримані на тлі різкого подорожчання нафти, на підтримку населення та стримування інфляційного тиску.

Автори підкреслюють, що окремі національні заходи, зокрема зміни акцизів, не дають достатнього ефекту. Саме тому вони виступають за створення єдиного механізму на рівні Євросоюзу. Це дозволить забезпечити допомогу громадянам без додаткового навантаження на бюджети держав.

Ситуація на енергетичному ринку різко ускладнилася після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали військові дії проти Ірану. Фактичне перекриття Ормузької протоки спричинило нестачу постачання, що, своєю чергою, підштовхнуло вартість нафти Brent до позначки 100 доларів за барель.

Міністри виступають за відновлення механізму так званого «внеску солідарності», який уже застосовувався у 2022 році, але цього разу — з більш надійним юридичним підґрунтям.

У зверненні підкреслюється необхідність справедливого розподілу навантаження. Європейський підхід, за їхніми словами, має продемонструвати громадянам і бізнесу єдність та готовність діяти спільно.

Ідею підтримують і експерти. Зокрема, головний економіст банку Triodos Ганс Штегемен наголошує, що оподаткування надприбутків є логічним кроком у ситуації, коли криза приносить значні доходи виробникам пального, тоді як фінансовий тягар лягає на домогосподарства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС податки

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]