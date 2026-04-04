П’ять країн ЄС пропонують новий податок через зростання цін на паливо: що відомо

П’ять держав Європейського Союзу виступили з ініціативою запровадити спільний для всього ЄС податок на надприбутки енергетичних компаній. Такий крок має допомогти зменшити негативний вплив зростання цін на паливо для споживачів. Про це інформує Euronews.

Також у ЄС наголошують на необхідності підготовки до тривалих збоїв на енергетичному ринку, пов’язаних із війною в Ірані, повідомляє Reuters.

Міністри економіки та фінансів Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Австрії направили офіційне звернення до єврокомісара з кліматичних питань Вопке Хукстри.

У документі пропонується спрямувати надприбутки великих енергетичних компаній, отримані на тлі різкого подорожчання нафти, на підтримку населення та стримування інфляційного тиску.

Автори підкреслюють, що окремі національні заходи, зокрема зміни акцизів, не дають достатнього ефекту. Саме тому вони виступають за створення єдиного механізму на рівні Євросоюзу. Це дозволить забезпечити допомогу громадянам без додаткового навантаження на бюджети держав.

Ситуація на енергетичному ринку різко ускладнилася після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали військові дії проти Ірану. Фактичне перекриття Ормузької протоки спричинило нестачу постачання, що, своєю чергою, підштовхнуло вартість нафти Brent до позначки 100 доларів за барель.

Міністри виступають за відновлення механізму так званого «внеску солідарності», який уже застосовувався у 2022 році, але цього разу — з більш надійним юридичним підґрунтям.

У зверненні підкреслюється необхідність справедливого розподілу навантаження. Європейський підхід, за їхніми словами, має продемонструвати громадянам і бізнесу єдність та готовність діяти спільно.

Ідею підтримують і експерти. Зокрема, головний економіст банку Triodos Ганс Штегемен наголошує, що оподаткування надприбутків є логічним кроком у ситуації, коли криза приносить значні доходи виробникам пального, тоді як фінансовий тягар лягає на домогосподарства.

