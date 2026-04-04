Украина ожидает визит Уиткоффа, Кушнера и Грэма в Киев для перезапуска переговоров — Буданов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина ожидает визит в Киев делегации высокопоставленных представителей США, который может способствовать возобновлению переговоров о завершении войны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя Офиса Президента Кирилл Буданов.

Отмечается, что в Украину могут прибыть спецпосланник США Стив Уиткофф, советник и зять президента США Джаред Кушнер, а также сенатор Линдси Грэм. Ожидается, что визит может состояться после православной Пасхи.

Указывается, что эти представители ранее посещали Москву и проводили переговоры с российским руководством, однако в Киев до сих пор не приезжали. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что американские переговорщики должны сначала посетить Киев.

Предыдущий раунд переговоров, который планировался в ОАЭ, был отложен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Позиции сторон остаются существенно различными, отмечает издание. Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой области, включая территории, которые не находятся под ее контролем. Украина выступает за фиксацию текущей линии фронта и получение гарантий безопасности от США и западных партнеров.

По данным Bloomberg, США также предлагали создать специальную экономическую зону на спорных территориях, которая формально не принадлежала бы ни одной из сторон, однако Кремль отклонил эту инициативу.

По словам Буданова, Украина стремится получить четкие гарантии безопасности от США на случай повторной агрессии после возможного мирного урегулирования. Он отметил, что в этом направлении уже есть определенный прогресс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.