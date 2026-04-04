Украина ожидает визит Уиткоффа, Кушнера и Грэма в Киев для перезапуска переговоров — Буданов

20:10, 4 апреля 2026
Отмечается, что визит может состояться после православной Пасхи.
Украина ожидает визит Уиткоффа, Кушнера и Грэма в Киев для перезапуска переговоров — Буданов
Украина ожидает визит в Киев делегации высокопоставленных представителей США, который может способствовать возобновлению переговоров о завершении войны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя Офиса Президента Кирилл Буданов.

Отмечается, что в Украину могут прибыть спецпосланник США Стив Уиткофф, советник и зять президента США Джаред Кушнер, а также сенатор Линдси Грэм. Ожидается, что визит может состояться после православной Пасхи.

Указывается, что эти представители ранее посещали Москву и проводили переговоры с российским руководством, однако в Киев до сих пор не приезжали. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что американские переговорщики должны сначала посетить Киев.

Предыдущий раунд переговоров, который планировался в ОАЭ, был отложен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Позиции сторон остаются существенно различными, отмечает издание. Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой области, включая территории, которые не находятся под ее контролем. Украина выступает за фиксацию текущей линии фронта и получение гарантий безопасности от США и западных партнеров.

По данным Bloomberg, США также предлагали создать специальную экономическую зону на спорных территориях, которая формально не принадлежала бы ни одной из сторон, однако Кремль отклонил эту инициативу.

По словам Буданова, Украина стремится получить четкие гарантии безопасности от США на случай повторной агрессии после возможного мирного урегулирования. Он отметил, что в этом направлении уже есть определенный прогресс.

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

