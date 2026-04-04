Україна очікує візит Віткоффа, Кушнера і Грема до Києва для перезапуску переговорів — Буданов

Україна очікує на візит до Києва делегації високопосадовців США, який може сприяти відновленню переговорів щодо завершення війни з Росією. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

Зазначається, що до України можуть прибути спецпосланець США Стів Віткофф, радник і зять президента США Джаред Кушнер, а також сенатор Ліндсі Грем. Очікується, що візит може відбутися після православного Великодня.

Зазначається, що ці представники раніше відвідували Москву та проводили переговори з російським керівництвом, однак до Києва досі не приїжджали. Раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував, що американські переговорники мають спершу відвідати Київ.

Попередній раунд переговорів, який планувався в ОАЕ, було відкладено через загострення ситуації на Близькому Сході.

Позиції сторін залишаються суттєво різними, зазначає видання. Росія наполягає на виведенні українських військ із Донецької області, включно з територіями, які не перебувають під її контролем. Україна виступає за фіксацію поточної лінії фронту та отримання гарантій безпеки від США і західних партнерів.

За даними Bloomberg, США також пропонували створити спеціальну економічну зону на спірних територіях, яка формально не належала б жодній зі сторін, однак Кремль відхилив цю ініціативу.

За словами Буданова, Україна прагне отримати чіткі гарантії безпеки від США на випадок повторної агресії після можливого мирного врегулювання. Він зазначив, що в цьому напрямку вже є певні зрушення.

