Україна очікує візит Віткоффа, Кушнера і Грема до Києва для перезапуску переговорів — Буданов

20:10, 4 квітня 2026
Зазначається, що візит може відбутися після православного Великодня.
Україна очікує на візит до Києва делегації високопосадовців США, який може сприяти відновленню переговорів щодо завершення війни з Росією. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

Зазначається, що до України можуть прибути спецпосланець США Стів Віткофф, радник і зять президента США Джаред Кушнер, а також сенатор Ліндсі Грем. Очікується, що візит може відбутися після православного Великодня.

Зазначається, що ці представники раніше відвідували Москву та проводили переговори з російським керівництвом, однак до Києва досі не приїжджали. Раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував, що американські переговорники мають спершу відвідати Київ.

Попередній раунд переговорів, який планувався в ОАЕ, було відкладено через загострення ситуації на Близькому Сході.

Позиції сторін залишаються суттєво різними, зазначає видання. Росія наполягає на виведенні українських військ із Донецької області, включно з територіями, які не перебувають під її контролем. Україна виступає за фіксацію поточної лінії фронту та отримання гарантій безпеки від США і західних партнерів.

За даними Bloomberg, США також пропонували створити спеціальну економічну зону на спірних територіях, яка формально не належала б жодній зі сторін, однак Кремль відхилив цю ініціативу.

За словами Буданова, Україна прагне отримати чіткі гарантії безпеки від США на випадок повторної агресії після можливого мирного врегулювання. Він зазначив, що в цьому напрямку вже є певні зрушення.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

