В США мужчине отменили приговор за убийство после 40 лет тюрьмы — теперь ему грозит депортация

20:48, 4 апреля 2026
После более чем 40 лет заключения по делу об убийстве, приговор в котором был отменен, мужчина столкнулся с возможностью депортации.
В США мужчине отменили приговор за убийство после 40 лет тюрьмы — теперь ему грозит депортация
В США мужчине индийского происхождения отменили приговор за убийство, которого он не совершал, после более чем 40 лет в заключении.

Хотя все обвинения с него уже сняты, Министерство внутренней безопасности США намерено депортировать его, сообщает CNN.

Более четырёх десятилетий назад мужчину, известного как «Субу», приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за преступление, которое, по его словам, он не совершал. Ранее его также обвиняли в хранении наркотиков с целью сбыта.

В августе 2025 года судья отменил приговор за убийство после того, как группа адвокатов обнаружила, что прокуроры скрыли потенциально ключевые баллистические доказательства во время двух судебных процессов.

Уже на следующий день после снятия обвинений его задержали иммиграционные службы США (ICE) на основании ордера на депортацию, который оставался в силе из-за предыдущего приговора, связанного с наркотиками.

По словам мужчины, он оказался в США из Индии ещё младенцем вместе с родителями. Его младшая сестра Сарасвати Ведам родилась уже в Америке.

Сарасвати рассказала, что их родители, пока были живы, еженедельно навещали сына в тюрьме. Именно о них она подумала в первую очередь, когда поздно ночью получила звонок с новостью об отмене приговора.

«Несправедливо, что они не дожили до этого момента и что он потерял столько десятилетий своей жизни», — сказала она.

По её словам, поскольку Субу оказался в США ещё младенцем и провёл большую часть жизни за решёткой, у него фактически не осталось никаких родственных связей с Индией.

Несмотря на это, Министерство внутренней безопасности США продолжает настаивать на его депортации.

«Отмена одного приговора не останавливает применение федерального иммиграционного законодательства службой ICE. Если вы нарушаете закон, вам придётся нести ответственность», — заявил представитель ведомства в комментарии CNN.

В феврале 2026 года Совет по иммиграционным апелляциям США признал дело Субу «исключительным» и требующим повторного рассмотрения, а также отменил прежний приказ о депортации.

Адвокат мужчины Ава Бенач отметила, что этот приказ основывался на приговоре за убийство и связанном с ним обвинении по делу о наркотиках.

Однако позже федеральный иммиграционный судья отказал Субу в освобождении под залог на время рассмотрения дела. В своём решении судья учёл его приговор за продажу наркотиков, который обычно классифицируется как «отягчающее тяжкое преступление».

Адвокат провела с Субу несколько часов накануне слушания.

«Он человек, который как никто другой понимает, что такое терпение. Думаю, он уже видит свет в конце тоннеля», — сказала Бенач.

