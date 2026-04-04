У США чоловіку скасували вирок за вбивство після 40 років тюрми — тепер йому загрожує депортація

Після понад 40 років ув’язнення за справою про вбивство, вирок у якій було скасовано, чоловік зіткнувся з можливістю депортації.

фото: CNN

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США чоловіку індійського походження скасували вирок за вбивство, якого він не вчиняв, після більш ніж 40 років у в’язниці.

Хоча всі обвинувачення з нього вже знято, Міністерство внутрішньої безпеки США прагне його депортувати, повідомляє CNN.

Понад чотири десятиліття тому чоловіка, відомого як «Субу», засудили до довічного ув’язнення без можливості умовно-дострокового звільнення за злочин, який, за його словами, він не скоював. Раніше його також звинувачували у зберіганні наркотиків із наміром збуту.

У серпні 2025 року суддя анулював вирок за вбивство після того, як група адвокатів виявила: прокурори приховали потенційно ключові балістичні докази під час двох судових процесів.

Вже наступного дня після зняття обвинувачень його затримали імміграційні служби США (ICE) на підставі наказу про депортацію, який залишався чинним через попередній вирок, пов’язаний із наркотиками.

За словами чоловіка, він потрапив до США з Індії ще немовлям разом із батьками. Його молодша сестра Сарасваті Ведам народилася вже в Америці.

Сарасваті розповіла, що їхні батьки, поки були живі, щотижня відвідували сина у в’язниці. Саме про них вона подумала першими, коли пізно вночі отримала дзвінок із новиною про скасування вироку.

«Несправедливо, що вони не дочекалися цього моменту і що він втратив стільки десятиліть свого життя», – сказала вона.

За її словами, оскільки Субу опинився у США ще немовлям і провів більшу частину життя за ґратами, у нього фактично не залишилося жодних родинних зв’язків з Індією.

Попри це, Міністерство внутрішньої безпеки США продовжує наполягати на його депортації.

«Скасування одного вироку не зупиняє застосування федерального імміграційного законодавства службою ICE. Якщо ви порушуєте закон, доведеться нести відповідальність», – заявив речник відомства в коментарі CNN.

У лютому 2026 року Рада з імміграційних апеляцій США визнала справу Субу «винятковою» та такою, що потребує повторного розгляду, і скасувала попередній наказ про депортацію.

Адвокатка чоловіка Ава Бенач зазначила, що той наказ ґрунтувався на вироку за вбивство та пов’язаному з ним обвинуваченні у наркотичній справі.

Втім, згодом федеральний імміграційний суддя відмовив Субу у звільненні під заставу на час розгляду справи. У своєму рішенні суддя врахував його вирок за продаж наркотиків, який зазвичай класифікують як «обтяжений тяжкий злочин».

Адвокатка провела із Субу кілька годин напередодні слухання.

«Він людина, яка як ніхто інший знає, що таке терпіння. Думаю, він уже бачить світло в кінці тунелю», – сказала Бенач.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.