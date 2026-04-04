  1. В Украине

Пенсионные доплаты для жителей радиационных зон: что изменилось

21:23, 4 апреля 2026
В Украине расширены возможности для подтверждения проживания в зоне отселения.
В Украине расширили возможности для подтверждения факта постоянного проживания в радиационно загрязнённых зонах, что даёт право на получение доплат к пенсиям. Как сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства, соответствующие изменения утвердил Кабинет Министров.

Теперь граждане могут обращаться в специальные временные комиссии для установления факта проживания в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года либо в период до 1 января 1993 года, даже если такие сведения отсутствуют в официальных документах и государственных реестрах. В частности, речь идёт о случаях, когда информация отсутствует как в паспорте старого образца, так и в Едином государственном демографическом реестре или базах Государственной миграционной службы.

Кроме того, продлён срок внесения данных о проживании таких лиц в реестры территориальных общин — теперь это можно сделать до 30 сентября 2026 года. Ожидается, что благодаря этому больше людей, чьи данные ранее не были зафиксированы, смогут подтвердить своё право на соответствующие выплаты.

Для этого необходимо обратиться в временные комиссии, созданные при областных военных администрациях. В настоящее время в Украине действует восемь таких комиссий.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

