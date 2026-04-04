Пенсійні доплати для жителів радіаційних зон: що змінилося

В Україні розширили можливості для підтвердження проживання у зоні відселення.

В Україні розширили можливості для підтвердження факту постійного проживання у радіаційно забруднених зонах, що дає право на отримання доплат до пенсій. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності, відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів.

Тепер громадяни можуть звертатися до спеціальних тимчасових комісій, щоб встановити факт проживання у зоні безумовного (обов’язкового) або гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи в період до 1 січня 1993 року, навіть у випадках, коли такі відомості відсутні в офіційних документах і державних реєстрах. Зокрема, це стосується ситуацій, коли інформації немає ні в паспорті старого зразка, ні в Єдиному державному демографічному реєстрі чи базах Державної міграційної служби.

Крім того, уряд продовжив строк внесення даних про проживання таких осіб до реєстрів територіальних громад — тепер це можна зробити до 30 вересня 2026 року. Очікується, що завдяки цьому більше людей, чиї дані раніше не були зафіксовані, зможуть підтвердити своє право на відповідні виплати.

Для цього необхідно звернутися до тимчасових комісій, створених при обласних військових адміністраціях. Наразі в Україні діє вісім таких комісій.

