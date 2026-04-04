  1. В Україні

Пенсійні доплати для жителів радіаційних зон: що змінилося

21:23, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні розширили можливості для підтвердження проживання у зоні відселення.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розширили можливості для підтвердження факту постійного проживання у радіаційно забруднених зонах, що дає право на отримання доплат до пенсій. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності, відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Тепер громадяни можуть звертатися до спеціальних тимчасових комісій, щоб встановити факт проживання у зоні безумовного (обов’язкового) або гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи в період до 1 січня 1993 року, навіть у випадках, коли такі відомості відсутні в офіційних документах і державних реєстрах. Зокрема, це стосується ситуацій, коли інформації немає ні в паспорті старого зразка, ні в Єдиному державному демографічному реєстрі чи базах Державної міграційної служби.

Крім того, уряд продовжив строк внесення даних про проживання таких осіб до реєстрів територіальних громад — тепер це можна зробити до 30 вересня 2026 року. Очікується, що завдяки цьому більше людей, чиї дані раніше не були зафіксовані, зможуть підтвердити своє право на відповідні виплати.

Для цього необхідно звернутися до тимчасових комісій, створених при обласних військових адміністраціях. Наразі в Україні діє вісім таких комісій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України Україна пенсія

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]