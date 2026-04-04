На Волыни суд закрыл дело в отношении командира по делу, связанному с СЗЧ военнослужащих — отсутствует состав правонарушения

21:45, 4 апреля 2026
Киверцовский районный суд Волынской области рассмотрел дело о привлечении военнослужащего, исполняющего обязанности командира воинской части, к административной ответственности в связи со случаями СЗЧ военными.
Зал судебных заседаний Киверцовского районного суда Волынской области
Киверцовский районный суд Волынской области рассмотрел материалы о привлечении военнослужащего, исполнявшего обязанности командира воинской части, к административной ответственности по части второй статьи 172-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предметом судебного рассмотрения была оценка наличия в его действиях состава административного правонарушения, связанного с неисполнением служебных обязанностей в условиях особого периода.

Суть дела № 158/283/26

Основанием для составления протокола об административном правонарушении стала проверка, проведенная 21 января 2026 года в связи с большим количеством фактов самовольного оставления воинской части военнослужащими.

В ходе проверки было оценено состояние воинской дисциплины за период с 1 по 19 января 2026 года, в результате чего установлено 34 случая самовольного оставления части с территории временной дислокации воинской части, из которых 27 по состоянию на 20 января 2026 года приобрели признаки уголовного правонарушения. В протоколе указывалось, что соответствующие сообщения в правоохранительные органы не направлялись, однако материалами дела установлено, что фактически такие доклады подавались.

В то же время в протоколе был сделан вывод о том, что лицо, исполнявшее обязанности командира воинской части, не выполнило требования инструкции относительно порядка докладов и донесений о событиях, уголовных и военных административных правонарушениях, что привело к несвоевременному информированию органов управления и правоохранительных органов, сокрытию информации о состоянии воинской дисциплины и невозможности своевременного реагирования на соответствующие события. Такие действия были квалифицированы как умышленное неисполнение служебных обязанностей, однако суд пришел к выводу, что наличие умысла как обязательного элемента состава правонарушения надлежащими доказательствами не подтверждено.

В суд поступило ходатайство о закрытии производства по делу в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. В ходатайстве указывалось, что протокол не соответствует требованиям законодательства, является ненадлежащим доказательством, а имеющиеся материалы не дают оснований прийти к выводу о виновности лица вне разумного сомнения. Лицо, в отношении которого составлен протокол, поддержало данное ходатайство и просило рассмотреть дело в его отсутствие.

При рассмотрении дела суд исследовал материалы и установил, что в соответствии с законодательством, в частности положениями Кодекса Украины об административных правонарушениях, обязательными являются всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств дела, а также надлежащее оформление протокола с указанием всех существенных обстоятельств правонарушения.

Суд также обратил внимание на нормативное регулирование порядка информирования о правонарушениях и проведения служебных расследований в Вооруженных Силах Украины. В частности, установлено, что в случаях самовольного оставления воинской части командиры обязаны осуществлять первичное информирование в установленные сроки, а также проводить служебные проверки или расследования с целью установления фактических обстоятельств, причин, условий и степени вины военнослужащих.

Материалами дела подтверждено, что по фактам самовольного оставления части подавались соответствующие доклады, а также назначались служебные проверки и расследования, сроки проведения которых на момент составления протокола не истекли, что делало невозможным установление всех обстоятельств правонарушений и, соответственно, исключало вывод о нарушении обязанности по уведомлению правоохранительных органов.

Вместе с тем суд установил существенные недостатки содержания протокола, в частности невозможность установить, о каких именно 34 случаях самовольного оставления части идет речь, какие именно 27 случаев приобрели признаки уголовных правонарушений, а также содержание формулировки «приобрели признаки уголовного правонарушения», что делает невозможным установление события и состава административного правонарушения.

Суд также отметил, что такие недостатки протокола лишили лицо возможности четко понимать, в чем именно оно обвиняется, и надлежащим образом реализовать свое право на защиту.

Позиции и решение суда

Суд исходил из того, что привлечение лица к административной ответственности возможно лишь при условии надлежащего установления состава правонарушения, в частности его объективной и субъективной сторон, а также при наличии надлежащих и допустимых доказательств.

Оценивая представленные материалы, суд пришел к выводу, что протокол об административном правонарушении составлен с нарушением требований законодательства, не содержит необходимой детализации обстоятельств и не может быть признан надлежащим доказательством вины. Кроме того, с учетом продолжающихся служебных расследований отсутствуют основания для вывода об умышленном неисполнении служебных обязанностей.

Суд также отметил, что обязанность доказывания возлагается на уполномоченный орган, а при отсутствии достаточных доказательств вины лица, соответствующих критерию доказанности вне разумного сомнения, привлечение к ответственности является невозможным.

В результате суд пришел к выводу об отсутствии в действиях лица события и состава административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 172-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и закрыл производство по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 247 данного Кодекса.

Постановление суда вступает в законную силу после истечения срока на апелляционное обжалование и может быть обжаловано в апелляционный суд в установленном законом порядке.

