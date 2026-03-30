Большая Палата Суда справедливости признала маркетплейсы ответственными за контент пользователей

Европейский суд признал онлайн-операторов ответственными за обработку персональной информации — включая фотографии, которые могут загружать анонимные пользователи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Довольно долго работа европейского цифрового рынка базировалась на принципе ограниченной ответственности посредников. То есть, онлайн-платформы не отвечали за контент, если не знали о его незаконности. Однако, когда на кону стоит репутация и приватность человека, коммерческая выгода и пассивная роль посредника платформы не могут быть оправданием для невмешательства.

Жесткие нормы GDPR заставили европейское правосудие изменить подход. Теперь требования к контролю за данными и контентом становятся значительно строже, в частности для маркетплейсов, досок объявлений и социальных сетей. Решение Большой палаты СЕС от 02.12.2025 по делу C-492/23 (X v Russmedia Digital SRL) стало новым вызовом для цифрового рынка. Суд не просто уточнил понятие «контролер», он установил новую меру ответственности для операторов платформ.

От фейкового объявления до Суда справедливости ЕС

История конфликта началась в Румынии. В каждой стране существуют свои известные онлайн-маркетплейсы для объявлений о продаже товаров и услуг. В Румынии это компания Russmedia Digital SRL, владелец веб-сайта www.publi24.ro.

В 2018 году неидентифицированное третье лицо опубликовало на этом сайте ложное и вредоносное объявление. В описании говорилось о предоставлении сексуальных услуг истицей, в частности, объявление содержало ее фотографии, использованные без согласия, и номер телефона. Когда истица обратилась к Russmedia, компания удалила объявление менее чем за час. Однако объявление уже было скопировано другими сайтами со ссылкой на оригинальный источник.

Истица обратилась в суд, требуя компенсации за нарушение права на частную жизнь, честь и незаконную обработку персональных данных. Суд первой инстанции удовлетворил иск, но апелляция встала на сторону Russmedia, признав их лишь «хостинг-провайдером», который не принимал активного участия в создании контента. В итоге дело дошло до Curtea de Apel Cluj — одного из ключевых судебных органов в Румынии, который обратился за разъяснениями в Большую Палату Суда справедливости ЕС.

Четыре вопроса к Суду ЕС: станет ли модерация обязанностью, а не правом?

Большая палата должна была определить, несет ли сайт объявлений ответственность за контент пользователей в соответствии с Directive 2000/31/EC, как соотносятся эти правила с требованиями GDPR, должны ли платформы перед публикацией проверять, что автор объявления и лицо, чьи персональные данные в нем указаны, являются одним и тем же человеком, а также обязаны ли операторы сервисов предварительно проверять контент на незаконность.

Важные ответы

GDPR и чувствительные данные

Суд подтвердил, что любая информация, позволяющая идентифицировать личность, то есть фото, номер телефона или имя, подпадает под действие статьи 4(1) GDPR. При этом понятие «персональные данные» трактуется максимально широко: оно охватывает не только объективные факты, но и субъективные оценки или даже заведомо ложные утверждения, если они касаются конкретного человека.

Ключевым моментом решения стало толкование статьи 9(1) GDPR, которая регулирует обработку чувствительных данных, таких как раса, религия, здоровье и сексуальная жизнь. Суд установил:

К чувствительным данным относятся не только прямые свидетельства, но и информация, которую можно вывести логически или путем перекрестной ссылки.

Фейк — это тоже данные. То, что объявление было ложным и вредоносным, не лишает его статуса чувствительных данных. Если информация касается половой жизни, она требует усиленной защиты, независимо от ее правдивости.

Суд подчеркнул, что сам факт появления данных на странице, даже если их загрузил анонимный пользователь, является процессом обработки в понимании статьи 4(2) GDPR. Это означает, что платформа не может считать себя просто техническим посредником, не имеющим отношения к контенту.

Кто такой контролер?

Самый сложный вопрос дела — является ли оператор сайта объявлений контролером данных, если он не знал о содержании фейка и не влиял на его создание? Суд ЕС уточнил, что цель GDPR — обеспечить высокий уровень защиты. Поэтому понятие контролера (ст. 4(7)) и совместных контролеров (ст. 26) должно применяться так, чтобы ни один случай грубого вмешательства в частную жизнь не оставался без ответственного субъекта.

Коммерческий интерес как доказательство контроля

СЕС обратил внимание на условия использования сайта Russmedia. Компания оставила за собой право копировать, распространять, изменять и переводить контент, передавать его партнерам и использовать объявления в собственных рекламных целях. Большая Палата пришла к выводу, что поскольку Russmedia использует данные пользователей для своего продвижения и получения прибыли, она обрабатывает их в собственных интересах, а значит, является контролером.

Совместная ответственность

Суд признал, что неустановленный пользователь, разместивший фейк, безусловно, также является контролером. Однако Russmedia, которая предоставила технические параметры, а именно структуру объявления, длительность публикации, методы продвижения, также является совместным контролером.

Обязан ли сайт верифицировать авторов?

Суд напомнил о принципах статьи 5 GDPR, а именно о том, что данные должны быть точными, законными и защищенными. Поскольку речь идет об информации относительно сексуальной жизни, ее обработка вообще запрещена без явного согласия лица.

Большая Палата поставила перед онлайн-платформами новые вызовы. Суд решил, что платформа, позволяющая анонимные публикации чувствительных данных, берет на себя риск того, что согласия субъекта данных на самом деле нет.

Суд постановил, что если платформа знает о риске публикации чувствительных данных, она обязана:

Выявлять объявления с чувствительными данными до их публикации.

Проверять, является ли автор объявления тем же лицом, чьи данные публикуются.

Отказывать, если автор — третье лицо, не имеющее явного согласия на публикацию.

Доказывать законность должен маркетплейс

Согласно статьям 5(2) и 24 GDPR, бремя доказывания законности лежит на контролере. Платформа должна не просто удалять данные по жалобе, а иметь технические и организационные меры, демонстрирующие, что каждое опубликованное объявление с чувствительными данными является законным.

Борьба с цифровым следом

Кроме того, Большая Палата указала на статью 32 GDPR и обязанность оператора платформы внедрять меры, например, технические блокировки на копирование, чтобы предотвратить распространение объявлений на другие ресурсы. Платформа отвечает за потерю контроля над данными, если не сделала все возможное для их защиты.

GDPR vs Директива об электронной коммерции

Один из важнейших выводов отдает приоритет GDPR. Статьи 12–15 Директивы 2000/31, освобождавшие провайдеров от ответственности за чужой контент, не могут быть использованы в качестве защиты в делах о нарушении персональных данных. Вопросы защиты данных регулируются исключительно GDPR.

Освобождение от ответственности для посредников (хостинг-провайдеров) не применяется к нарушениям обязательств по GDPR.

Это решение фактически превращает платформы из пассивных наблюдателей в бизнес, несущий ответственность за контент, даже размещенный третьим лицом. Маркетплейс несет ответственность за обработку персональных данных, содержащихся в рекламных объявлениях, и должен выявлять чувствительный контент. Желание онлайн-сервисов зарабатывать на объявлениях должно консолидироваться с обязанностью обезопасить обработку персональных данных. Совместная ответственность платформы и третьего лица означает, что потерпевший может требовать компенсацию от платформы как от наиболее платежеспособного и доступного субъекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.