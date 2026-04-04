В Британии победитель лотереи не забрал £10 млн за 6 месяцев: деньги передали на благотворительность

20:30, 4 апреля 2026
В Лондоне победитель Национальной лотереи не забрал выигрыш более £10 млн в течение 180 дней, из-за чего потерял право на него.
В Лондоне победитель Национальной лотереи не обратился за выигрышем в размере более 10 миллионов фунтов стерлингов и потерял право на него из-за пропущенного срока. В итоге эти средства решили направить на благотворительные цели, сообщает The Guardian.

Согласно правилам, участники имеют 180 дней, чтобы получить выигрыш, после чего право на него аннулируется. Организаторы лотереи пытались найти владельца билета, который был куплен в районе Бексли 4 октября прошлого года, однако безрезультатно.

Окончательный срок истёк в прошлый четверг, и потенциальный миллионер так и не заявил о себе. Теперь выигрыш будет использован для финансирования благотворительных проектов, которые поддерживает лотерея.

Оператор Национальной лотереи, компания Allwyn, отмечает, что подобные случаи происходят крайне редко, поскольку обычно невостребованными остаются лишь небольшие суммы.

"Подавляющее большинство невостребованных призов — это небольшие выигрыши. Очень необычно, когда приз такого масштаба никто не забирает", — сказал представитель компании.

В настоящее время без владельцев остаются ещё пять крупных выигрышей на сумму более 3,2 миллиона фунтов, из которых три — это призы по 1 миллиону в EuroMillions или Lotto.

"Несмотря на тщательные поиски таинственного миллионера из Бексли, я могу подтвердить, что владелец билета не появился, чтобы получить свой приз в лотерее, и теперь, к сожалению, потерял эту сумму денег, которая могла изменить его жизнь.

Теперь эти деньги пойдут на благие дела и пополнят 33 млн фунтов, которые еженедельно направляются на проекты, финансируемые Национальной лотереей, в том числе и в районе Бексли", — отметил старший советник победителей в Allwyn Энди Картер.

Часть средств уже направили на поддержку общественных инициатив, в частности организаций Exchange Erith в сфере искусства и ремёсел, а также You and Me Happy Family Children's Disability Trust, которая оказывает помощь детям с инвалидностью и их семьям.

