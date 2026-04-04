У Британії переможець лотереї не забрав £10 млн за 6 місяців: гроші передали на благодійність

20:30, 4 квітня 2026
У Лондоні переможець Національної лотереї не забрав виграш понад £10 млн протягом 180 днів, через що втратив право на нього.
У Лондоні переможець Національної лотереї не звернувся по виграш у розмірі понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів і втратив право на нього через пропущений термін. У підсумку ці кошти вирішили спрямувати на благодійні цілі, повідомляє The Guardian.

Згідно з правилами, учасники мають 180 днів, щоб отримати виграш, після чого право на нього анулюється. Організатори лотереї намагалися знайти власника квитка, який було придбано в районі Бекслі 4 жовтня минулого року, однак безрезультатно.

Остаточний термін сплив минулого четверга, і потенційний мільйонер так і не заявив про себе. Тепер виграш буде використано для фінансування благодійних проєктів, які підтримує лотерея.

Оператор Національної лотереї, компанія Allwyn, зазначає, що подібні ситуації трапляються вкрай рідко, адже зазвичай незатребуваними залишаються лише незначні суми.

"Переважна більшість незатребуваних призів – це невеликі виграші. Дуже незвично, коли приз такого масштабу ніхто не забирає", – сказав представник компанії.

Наразі без власників залишаються ще п’ять великих виграшів на суму понад 3,2 мільйона фунтів, з яких три — це призи по 1 мільйону у EuroMillions або Lotto.

"Незважаючи на ретельні пошуки таємничого мільйонера з Бекслі, я можу підтвердити, що власник квитка не з'явився, щоб отримати свій приз у лотереї, і тепер, на жаль, втратив цю суму грошей, яка змінить його життя.

Тепер ці гроші підуть на добрі справи та поповнять 33 млн фунтів, які щотижня збирають на проєкти, що фінансуються Національною лотереєю, зокрема й у районі Бекслі", – зазначив старший радник переможців в Allwyn Енді Картер.

Частину коштів уже спрямували на підтримку громадських ініціатив, зокрема організацій Exchange Erith у сфері мистецтва та ремесел, а також You and Me Happy Family Children's Disability Trust, яка допомагає дітям з інвалідністю та їхнім родинам.

Блоги
