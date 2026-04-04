Как оформить перерасчет за вывоз мусора: инструкция для потребителей
Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области разъяснило порядок перерасчета платы за услугу по обращению с бытовыми отходами для потребителей, которые временно не проживают в жилье, в частности находятся за пределами страны.
Причиной разъяснения стали многочисленные обращения граждан. В ведомстве напомнили: решения органов местного самоуправления, принятые в пределах полномочий, являются обязательными к исполнению на соответствующей территории.
Какие документы нужны
Чтобы получить перерасчет, необходимо подать:
- письменное заявление о временном отсутствии;
- копии паспортов лиц, которые находятся за пределами страны;
- выписку из реестра территориальной громады;
- подтверждение пересечения государственной границы (штампы в паспорте или справка Государственной пограничной службы);
- справку о зарегистрированных в жилье лицах.
Если документы подает представитель, необходимо добавить надлежащим образом оформленную доверенность.
Важные сроки и ограничения
В Госпродпотребслужбе обратили внимание:
- справки действительны шесть месяцев с даты выдачи;
- в случае позднего обращения перерасчет проведут только за последние шесть месяцев;
- за более ранний период перерасчет не производится.
Когда можно не платить
Потребитель имеет право не оплачивать услугу по обращению с бытовыми отходами, если:
- он или члены его семьи отсутствуют в жилье более 30 календарных дней;
- факт отсутствия подтвержден документально в соответствии с установленным порядком.
Украинцам рекомендуют не затягивать с подачей документов и заранее обращаться к исполнителям коммунальных услуг, чтобы избежать утраты права на перерасчет.
