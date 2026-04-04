  1. В Украине

Как оформить перерасчет за вывоз мусора: инструкция для потребителей

22:29, 4 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перечень документов, сроки подачи и условия, при которых плату могут уменьшить.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области разъяснило порядок перерасчета платы за услугу по обращению с бытовыми отходами для потребителей, которые временно не проживают в жилье, в частности находятся за пределами страны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Причиной разъяснения стали многочисленные обращения граждан. В ведомстве напомнили: решения органов местного самоуправления, принятые в пределах полномочий, являются обязательными к исполнению на соответствующей территории.

Какие документы нужны

Чтобы получить перерасчет, необходимо подать:

  • письменное заявление о временном отсутствии;
  • копии паспортов лиц, которые находятся за пределами страны;
  • выписку из реестра территориальной громады;
  • подтверждение пересечения государственной границы (штампы в паспорте или справка Государственной пограничной службы);
  • справку о зарегистрированных в жилье лицах.

Если документы подает представитель, необходимо добавить надлежащим образом оформленную доверенность.

Важные сроки и ограничения

В Госпродпотребслужбе обратили внимание:

  • справки действительны шесть месяцев с даты выдачи;
  • в случае позднего обращения перерасчет проведут только за последние шесть месяцев;
  • за более ранний период перерасчет не производится.

Когда можно не платить

Потребитель имеет право не оплачивать услугу по обращению с бытовыми отходами, если:

  • он или члены его семьи отсутствуют в жилье более 30 календарных дней;
  • факт отсутствия подтвержден документально в соответствии с установленным порядком.

Украинцам рекомендуют не затягивать с подачей документов и заранее обращаться к исполнителям коммунальных услуг, чтобы избежать утраты права на перерасчет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]