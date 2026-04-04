Как оформить перерасчет за вывоз мусора: инструкция для потребителей

Перечень документов, сроки подачи и условия, при которых плату могут уменьшить.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области разъяснило порядок перерасчета платы за услугу по обращению с бытовыми отходами для потребителей, которые временно не проживают в жилье, в частности находятся за пределами страны.

Причиной разъяснения стали многочисленные обращения граждан. В ведомстве напомнили: решения органов местного самоуправления, принятые в пределах полномочий, являются обязательными к исполнению на соответствующей территории.

Какие документы нужны

Чтобы получить перерасчет, необходимо подать:

письменное заявление о временном отсутствии;

копии паспортов лиц, которые находятся за пределами страны;

выписку из реестра территориальной громады;

подтверждение пересечения государственной границы (штампы в паспорте или справка Государственной пограничной службы);

справку о зарегистрированных в жилье лицах.

Если документы подает представитель, необходимо добавить надлежащим образом оформленную доверенность.

Важные сроки и ограничения

В Госпродпотребслужбе обратили внимание:

справки действительны шесть месяцев с даты выдачи;

в случае позднего обращения перерасчет проведут только за последние шесть месяцев;

за более ранний период перерасчет не производится.

Когда можно не платить

Потребитель имеет право не оплачивать услугу по обращению с бытовыми отходами, если:

он или члены его семьи отсутствуют в жилье более 30 календарных дней;

факт отсутствия подтвержден документально в соответствии с установленным порядком.

Украинцам рекомендуют не затягивать с подачей документов и заранее обращаться к исполнителям коммунальных услуг, чтобы избежать утраты права на перерасчет.

