  1. В Україні

Як оформити перерахунок за вивезення сміття: інструкція для споживачів

22:29, 4 квітня 2026
Перелік документів, строки подання та умови, за яких плату можуть зменшити.
Як оформити перерахунок за вивезення сміття: інструкція для споживачів
Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області роз’яснило порядок перерахунку плати за послугу з поводження з побутовими відходами для споживачів, які тимчасово не проживають у житлі, зокрема перебувають за кордоном.

Причиною роз’яснення стали численні звернення громадян. У відомстві нагадали: рішення органів місцевого самоврядування, ухвалені в межах повноважень, є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Які документи потрібні

Щоб отримати перерахунок, необхідно подати:

  • письмову заяву про тимчасову відсутність;
  • копії паспортів осіб, які перебувають за кордоном;
  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • підтвердження перетину державного кордону (штампи в паспорті або довідка Держприкордонслужби);
  • довідку про зареєстрованих у житлі осіб.

Якщо документи подає представник, потрібно додати належним чином оформлену довіреність.

Важливі строки та обмеження

У Держпродспоживслужбі звернули увагу:

  • довідки дійсні шість місяців із дати видачі;
  • у разі запізнілого звернення перерахунок проведуть лише за останні шість місяців;
  • за більш ранній період перерахунок не здійснюється.

Коли можна не платити

Споживач має право не оплачувати послугу з поводження з побутовими відходами, якщо:

  • він або члени його сім’ї відсутні у житлі понад 30 календарних днів;
  • факт відсутності підтверджений документально відповідно до встановленого порядку.

Українцям рекомендують не зволікати з поданням документів і завчасно звертатися до виконавців комунальних послуг, щоб уникнути втрати права на перерахунок.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

