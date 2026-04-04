Як оформити перерахунок за вивезення сміття: інструкція для споживачів
Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області роз’яснило порядок перерахунку плати за послугу з поводження з побутовими відходами для споживачів, які тимчасово не проживають у житлі, зокрема перебувають за кордоном.
Причиною роз’яснення стали численні звернення громадян. У відомстві нагадали: рішення органів місцевого самоврядування, ухвалені в межах повноважень, є обов’язковими до виконання на відповідній території.
Які документи потрібні
Щоб отримати перерахунок, необхідно подати:
- письмову заяву про тимчасову відсутність;
- копії паспортів осіб, які перебувають за кордоном;
- витяг з реєстру територіальної громади;
- підтвердження перетину державного кордону (штампи в паспорті або довідка Держприкордонслужби);
- довідку про зареєстрованих у житлі осіб.
Якщо документи подає представник, потрібно додати належним чином оформлену довіреність.
Важливі строки та обмеження
У Держпродспоживслужбі звернули увагу:
- довідки дійсні шість місяців із дати видачі;
- у разі запізнілого звернення перерахунок проведуть лише за останні шість місяців;
- за більш ранній період перерахунок не здійснюється.
Коли можна не платити
Споживач має право не оплачувати послугу з поводження з побутовими відходами, якщо:
- він або члени його сім’ї відсутні у житлі понад 30 календарних днів;
- факт відсутності підтверджений документально відповідно до встановленого порядку.
Українцям рекомендують не зволікати з поданням документів і завчасно звертатися до виконавців комунальних послуг, щоб уникнути втрати права на перерахунок.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.