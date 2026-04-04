Як оформити перерахунок за вивезення сміття: інструкція для споживачів

Перелік документів, строки подання та умови, за яких плату можуть зменшити.

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області роз’яснило порядок перерахунку плати за послугу з поводження з побутовими відходами для споживачів, які тимчасово не проживають у житлі, зокрема перебувають за кордоном.

Причиною роз’яснення стали численні звернення громадян. У відомстві нагадали: рішення органів місцевого самоврядування, ухвалені в межах повноважень, є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Які документи потрібні

Щоб отримати перерахунок, необхідно подати:

письмову заяву про тимчасову відсутність;

копії паспортів осіб, які перебувають за кордоном;

витяг з реєстру територіальної громади;

підтвердження перетину державного кордону (штампи в паспорті або довідка Держприкордонслужби);

довідку про зареєстрованих у житлі осіб.

Якщо документи подає представник, потрібно додати належним чином оформлену довіреність.

Важливі строки та обмеження

У Держпродспоживслужбі звернули увагу:

довідки дійсні шість місяців із дати видачі;

у разі запізнілого звернення перерахунок проведуть лише за останні шість місяців;

за більш ранній період перерахунок не здійснюється.

Коли можна не платити

Споживач має право не оплачувати послугу з поводження з побутовими відходами, якщо:

він або члени його сім’ї відсутні у житлі понад 30 календарних днів;

факт відсутності підтверджений документально відповідно до встановленого порядку.

Українцям рекомендують не зволікати з поданням документів і завчасно звертатися до виконавців комунальних послуг, щоб уникнути втрати права на перерахунок.

