10:01, 30 марта 2026
В США во время протестов против Дональда Трампа в Лос-Анджелесе полиция массово задержала 74 участника акции «No Kings».
В США после протестов против Трампа задержали десятки человек, фото
фото: Getty Images
Как писала «Судебно-юридическая газета», в США прошла волна протестов против политики президента Дональда Трампа.

В Лос-Анджелесе правоохранители задержали 74 участников акции «No Kings» («Нет королям»), отказавшихся разойтись после ее завершения. Еще один человек был арестован по подозрению в хранении холодного оружия, пишет AP.

Во время разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Столкновения возникли возле федерального комплекса, где часть участников начала бросать в милицию камни, бутылки и куски бетона.

По информации Министерства внутренней безопасности США, по меньшей мере двое полицейских получили травмы после того, как в них попали бетонные блоки. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В полиции также отметили, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

Несмотря на инциденты в Лос-Анджелесе, большинство акций "No Kings" в США прошли мирно. По словам организаторов, по стране произошло более 3100 протестов, а общее количество участников могло достигать миллионов.

Кроме того, акции протеста прошли и в других странах – они были направлены против политики Дональда Трампа, а также войны в Иране.

Фото: AP Photo/Jill Connelly, Getty Images

США Дональд Трамп задержание

