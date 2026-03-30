В США после протестов против Трампа задержали десятки человек, фото
Как писала «Судебно-юридическая газета», в США прошла волна протестов против политики президента Дональда Трампа.
В Лос-Анджелесе правоохранители задержали 74 участников акции «No Kings» («Нет королям»), отказавшихся разойтись после ее завершения. Еще один человек был арестован по подозрению в хранении холодного оружия, пишет AP.
Во время разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Столкновения возникли возле федерального комплекса, где часть участников начала бросать в милицию камни, бутылки и куски бетона.
По информации Министерства внутренней безопасности США, по меньшей мере двое полицейских получили травмы после того, как в них попали бетонные блоки. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
В полиции также отметили, что среди задержанных есть несовершеннолетние.
Несмотря на инциденты в Лос-Анджелесе, большинство акций "No Kings" в США прошли мирно. По словам организаторов, по стране произошло более 3100 протестов, а общее количество участников могло достигать миллионов.
Кроме того, акции протеста прошли и в других странах – они были направлены против политики Дональда Трампа, а также войны в Иране.
Фото: AP Photo/Jill Connelly, Getty Images
