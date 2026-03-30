В США после протестов против Трампа задержали десятки человек, фото

В США во время протестов против Дональда Трампа в Лос-Анджелесе полиция массово задержала 74 участника акции «No Kings».

В Лос-Анджелесе правоохранители задержали 74 участников акции «No Kings» («Нет королям»), отказавшихся разойтись после ее завершения. Еще один человек был арестован по подозрению в хранении холодного оружия, пишет AP.

Во время разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Столкновения возникли возле федерального комплекса, где часть участников начала бросать в милицию камни, бутылки и куски бетона.

По информации Министерства внутренней безопасности США, по меньшей мере двое полицейских получили травмы после того, как в них попали бетонные блоки. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В полиции также отметили, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

Несмотря на инциденты в Лос-Анджелесе, большинство акций "No Kings" в США прошли мирно. По словам организаторов, по стране произошло более 3100 протестов, а общее количество участников могло достигать миллионов.

Кроме того, акции протеста прошли и в других странах – они были направлены против политики Дональда Трампа, а также войны в Иране.

