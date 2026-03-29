No Kings: в США прошла волна протестов против политики Трампа, фото

12:05, 29 марта 2026
На акции во всех 50 штатах вышли около 8 миллионов человек.
Фото: Reuters
В Соединенных Штатах 28 марта прошла масштабная волна протестов под лозунгом «No Kings» («Без королей»), в которой, по оценкам, приняли участие около 8 миллионов человек. Акции прошли по всей стране — во всех 50 штатах.

Участники протестов выражали несогласие с политикой президента Дональда Трампа, в частности в вопросах иммиграции, внешней политики и экономической ситуации.

Акции охватили крупнейшие города страны, в том числе Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес.

В столице США протестующие собрались у Мемориала Линкольна и на Национальной аллее. В Нью-Йорке участники заполнили Таймс-сквер и провели шествие по центральным улицам Манхэттена, что привело к временным ограничениям движения транспорта.

Участники протестов высказывали критику в отношении:

  • иммиграционной политики федеральных властей;
  • военных действий США за рубежом, в частности в Иране;
  • роста стоимости жизни.

Организаторы подчеркивали необходимость сохранения демократических принципов управления государством.

Одним из центров протестной активности стала Миннесота. Акции в этом штате проходят на фоне резонансного инцидента, связанного с действиями федеральных иммиграционных агентов, вызвавшего общественный резонанс.

В городе Сент-Пол у Капитолия штата собрались тысячи людей. В мероприятии также приняли участие публичные деятели и представители политических сил.

В большинстве городов акции прошли без серьезных нарушений, однако в некоторых случаях были зафиксированы инциденты. Организаторы отмечают, что большинство протестов носили мирный характер.

