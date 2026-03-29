No Kings: в США прошла волна протестов против политики Трампа, фото
В Соединенных Штатах 28 марта прошла масштабная волна протестов под лозунгом «No Kings» («Без королей»), в которой, по оценкам, приняли участие около 8 миллионов человек. Акции прошли по всей стране — во всех 50 штатах.
Участники протестов выражали несогласие с политикой президента Дональда Трампа, в частности в вопросах иммиграции, внешней политики и экономической ситуации.
Акции охватили крупнейшие города страны, в том числе Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес.
В столице США протестующие собрались у Мемориала Линкольна и на Национальной аллее. В Нью-Йорке участники заполнили Таймс-сквер и провели шествие по центральным улицам Манхэттена, что привело к временным ограничениям движения транспорта.
Участники протестов высказывали критику в отношении:
- иммиграционной политики федеральных властей;
- военных действий США за рубежом, в частности в Иране;
- роста стоимости жизни.
Организаторы подчеркивали необходимость сохранения демократических принципов управления государством.
Одним из центров протестной активности стала Миннесота. Акции в этом штате проходят на фоне резонансного инцидента, связанного с действиями федеральных иммиграционных агентов, вызвавшего общественный резонанс.
В городе Сент-Пол у Капитолия штата собрались тысячи людей. В мероприятии также приняли участие публичные деятели и представители политических сил.
В большинстве городов акции прошли без серьезных нарушений, однако в некоторых случаях были зафиксированы инциденты. Организаторы отмечают, что большинство протестов носили мирный характер.
