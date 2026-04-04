Обеспечение и противодействие дронам: Александр Сырский обсудил ключевые проблемы со штурмовыми подразделениями

Александр Сырский провел встречу с сержантами и солдатами десантно-штурмовых и штурмовых подразделений, в ходе которой обсудили проблемы обеспечения, подготовку военных и противодействие вражеским дронам.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что провёл встречу с сержантами и солдатами десантно-штурмовых и штурмовых подразделений.

Во время общения обсудили ключевые вопросы службы, в частности потребности военнослужащих, проблемные аспекты на фронте, обеспечение подразделений и реальную ситуацию на передовой, которая не всегда заметна на уровне штабов.

Сырский подчеркнул, что главной ценностью Сил обороны являются военнослужащие. По его словам, командиры должны не только ставить задачи, но и обеспечивать подчинённых всем необходимым, обучать их и, прежде всего, сохранять жизнь личного состава.

Также он отметил важность взаимного уважения между командирами и подчинёнными, подчеркнув, что именно это отличает украинскую армию от российских оккупационных войск.

Отдельное внимание во время встречи уделили обсуждению опыта военнослужащих, их видению боевых действий, а также способам противодействия вражеским беспилотникам. Кроме того, речь шла о подготовке новобранцев и повышении слаженности подразделений.

Сырский отметил, что договорились провести повторную встречу в ближайшее время, чтобы оценить внедрение предложенных инициатив и прогресс в решении актуальных проблем.

