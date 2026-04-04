Забезпечення і протидія дронам: Олександр Сирський обговорив ключові проблеми зі штурмовими підрозділами

21:51, 4 квітня 2026
Олександр Сирський провів зустріч із сержантами та солдатами десантно-штурмових і штурмових підрозділів, під час якої обговорили проблеми забезпечення, підготовку військових і протидію ворожим дронам.
Забезпечення і протидія дронам: Олександр Сирський обговорив ключові проблеми зі штурмовими підрозділами
фото: Міністерство оборони України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів зустріч із сержантами та солдатами десантно-штурмових і штурмових підрозділів.

Під час спілкування обговорили ключові питання служби, зокрема потреби військових, проблемні аспекти на фронті, забезпечення підрозділів і реальну ситуацію на передовій, яка не завжди помітна на рівні штабів.

Сирський наголосив, що головною цінністю Сил оборони є військовослужбовці. За його словами, командири мають не лише ставити завдання, а й забезпечувати підлеглих усім необхідним, навчати їх і, передусім, зберігати життя особового складу.

Також він підкреслив важливість взаємної поваги між командирами та підлеглими, зазначивши, що саме це відрізняє українську армію від російських окупаційних військ.

Окрему увагу під час зустрічі приділили обговоренню досвіду військових, їхньому баченню бойових дій, а також способам протидії ворожим безпілотникам. Крім того, йшлося про підготовку новобранців і підвищення злагодженості підрозділів.

Сирський зазначив, що домовилися провести повторну зустріч найближчим часом, щоб оцінити запровадження запропонованих ініціатив та прогрес у вирішенні актуальних проблем.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

