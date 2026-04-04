Забезпечення і протидія дронам: Олександр Сирський обговорив ключові проблеми зі штурмовими підрозділами

Олександр Сирський провів зустріч із сержантами та солдатами десантно-штурмових і штурмових підрозділів, під час якої обговорили проблеми забезпечення, підготовку військових і протидію ворожим дронам.

фото: Міністерство оборони України

Під час спілкування обговорили ключові питання служби, зокрема потреби військових, проблемні аспекти на фронті, забезпечення підрозділів і реальну ситуацію на передовій, яка не завжди помітна на рівні штабів.

Сирський наголосив, що головною цінністю Сил оборони є військовослужбовці. За його словами, командири мають не лише ставити завдання, а й забезпечувати підлеглих усім необхідним, навчати їх і, передусім, зберігати життя особового складу.

Також він підкреслив важливість взаємної поваги між командирами та підлеглими, зазначивши, що саме це відрізняє українську армію від російських окупаційних військ.

Окрему увагу під час зустрічі приділили обговоренню досвіду військових, їхньому баченню бойових дій, а також способам протидії ворожим безпілотникам. Крім того, йшлося про підготовку новобранців і підвищення злагодженості підрозділів.

Сирський зазначив, що домовилися провести повторну зустріч найближчим часом, щоб оцінити запровадження запропонованих ініціатив та прогрес у вирішенні актуальних проблем.

