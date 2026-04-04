Нужна ли запись в очередь для получения готового паспорта — ответ

Готовые документы можно получить без предварительной записи, а неиспользованные талоны система отменяет автоматически.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная миграционная служба разъяснила порядок получения готовых паспортных документов и ответила на распространенный вопрос граждан относительно электронной очереди.

В ведомстве подчеркнули: для получения уже изготовленного паспорта гражданина Украины в форме ID-карты или заграничного паспорта предварительная запись через электронную очередь на официальном сайте не требуется.

Также в службе отметили, что отменять ранее созданную запись не обязательно. Если заявитель не появится в назначенное время, система автоматически аннулирует запись, а освободившийся слот будет передан другому посетителю.

В ГМС призывают граждан учитывать эту информацию, чтобы избегать лишних записей и эффективнее планировать посещение подразделений службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.