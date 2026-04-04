Чи потрібен запис у чергу для отримання готового паспорта — відповідь
Державна міграційна служба пояснила порядок отримання готових паспортних документів і відповіла на поширене запитання громадян щодо електронної черги.
У відомстві наголосили: для отримання вже виготовленого паспорта громадянина України у формі ID-картки або закордонного паспорта попередній запис через електронну чергу на офіційному сайті не потрібен.
Також у службі зазначили, що скасовувати створений раніше запис не обов’язково. Якщо заявник не з’явиться у визначений час, система автоматично анулює запис, а вивільнений слот передадуть іншому відвідувачу.
У ДМС закликають громадян враховувати цю інформацію, щоб уникати зайвих записів і ефективніше планувати відвідування підрозділів служби.
