30 октября «Укрпочта» выпустит новую марку в честь спектакля театра имени Франко «Конотопская ведьма» — фото дизайна

17:47, 29 марта 2026
Марка поступит в обращение 30 марта, её можно заказать на сайте «Укрпочты».
Укрпочта выпустит почтовую марку в честь постановки Национального академического драматического театра имени Ивана Франко «Конотопская ведьма» режиссера Ивана Уривского. Об этом сообщила почтовая компания.

Премьера спектакля состоялась 28 апреля 2023 года, и с тех пор постановка стала культурным феноменом, который не только собирает полные залы, но и формирует украинскую идентичность на международной сцене. В 2024 году «Конотопская ведьма» получила Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко.

Новый почтовый набор позволяет коллекционерам и ценителям театра сохранить культурное событие: он включает лист с марками, художественный конверт формата С6 и открытку. Дизайн марки посвящен театру им. Ивана Франко.

Характеристики выпуска: тираж — 630 000 экземпляров, размер листа — 147х180 мм, марка — 40х40 мм, в листе шесть марок, номинал каждой — U. Дата выхода — 30 марта 2026 года.

Заказать почтовый набор можно на сайте Укрпочты, чтобы запечатлеть момент, который уже стал знаковым культурным явлением.

Фото: Укрпочта 

Судебно-юридическая газета

